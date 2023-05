Il Calcio Napoli si appresta a conquistare il terzo, storico Scudetto della propria storia quasi centenaria. Gli azzurri si sono complicati la vita domenica scorsa, quando con lo Stadio Maradona vestito a festa e pronto a festeggiare in caso di vittoria, gli uomini di Luciano Spalletti non sono riusciti a superare la Salernitana di Paulo Sousa nel tanto atteso derby campano.

Non è bastato infatti il gol di Olivera al 62′: dopo tante occasioni sprecate per il raddoppio è arrivato ad una manciata di secondi dal termine il gol del pareggio del granata Dia, che ha gelato il pubblico e rimandato di una settimana la tanto attesa esplosione di gioia del popolo partenopeo.

Scudetto infrasettimanale, il Napoli valuta di rimanere in Friuli fino a domenica

Dopo la domenica di passione vissuta dalla città, il club sta programmando il rientro a Napoli a margine della trasferta di Udine: secondo le ultime indiscrezioni, la squadra in caso di trionfo matematico potrebbe rimanere in Friuli ben oltre il termine della sfida, rientrando a Capodichino addirittura domenica mattina.

La questione ordine pubblico è di complicata gestione per le autorità: il precedente creato dal post Juventus-Napoli, con più di diecimila tifosi ad attendere il gruppo azzurro all’aeroporto ha creato non poche preoccupazioni alle forze dell’ordine. La stessa situazione, in caso di tricolore matematico, sarebbe ancor più accentuata: oltre alla sicura accoglienza rivolta alla squadra a Capodichino, infatti, non è difficile prevedere grandi festeggiamenti in tutte le strade della città.

Ciò renderebbe complicatissimo il rientro degli uomini di Spalletti, con il rischio di seri problemi di gestione con così tanta gente riversata nei centri nevralgici del capoluogo campano. Prende dunque piede l’idea di far rimanere la squadra in Friuli fino a domenica prossima, quando il Napoli giocherà allo Stadio Maradona di Fuorigrotta alle 18 contro la Fiorentina.

In quel caso, non avendo più nulla da chiedere al campionato ci sarà solo da festeggiare, e qualche ora di riposo in meno per i calciatori non rappresenterà un problema. Ma soprattutto la squadra potrà essere accolta, magari all’alba, e scortata fino al campo da gioco per poi dare il via alla grande festa, della quale si è avuto un antipasto domenica scorsa.