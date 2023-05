Luciano Spalletti dimostra ancora una volta di avere a cuore la felicità dei bambini che ruotano attorno al mondo del calcio.

Prima della partita Monza-Napoli, un piccolo tifoso azzurro posizionato dietro le transenne gli ha fatto una richiesta speciale: “Mister, portami in campo con te”.

Monza-Napoli, Spalletti esaudisce il sogno di un bambino e lo porta in campo

Non si è fatta attendere la reazione del tecnico di Certaldo, che come dimostrano le immagini trasmesse da Dazn, ha preso in braccio il bambino, di Varese ma con evidente fede partenopea come testimoniato dalla maglia di Maradona indossata, e gli ha fatto vivere dei minuti di incontenibile gioia che non dimenticherà mai.

Prima il passaggio nel tunnel che conduce agli spogliatoi, poi il saluto a tutti i giocatori in campo, infine una chiacchierata con il mister seduti comodamente in panchina prima di tornare sugli spalti a sostenere la propria squadra del cuore.

Una immagine ricca di candida gioia che riconcilia e soprattutto trasmette il vero senso di questo sport, che inizia da bambini calciando un pallone di tela che rotola su campetti improvvisati. E poi quel pallone non si ferma più.

Spalletti e i bambini di Napoli, incredibile sinergia

Non è la prima volta che il tecnico del Calcio Napoli regala attenzioni ai più piccoli, con un occhio sempre puntato sulla loro educazione. Ormai note sono le sue “lezioni” pressoché quotidiane ai bambini che accorrono al campo d’allenamento di Castel Volturno. È lampante la sinergia creata dal toscano con il popolo partenopeo, che ricambia con costanti dimostrazioni d’affetto e ammirazione.

Il 29 marzo scorso Spalletti regalò all’associazione di Don Luigi Merola “A voce d’e creature”, il premio Bearzot appena ricevuto. In quell’occasione si intrattenne per assistere a tutte le partitelle dei 150 piccoli presenti, per dichiarare: “Se date la mano ai bambini che hanno bisogno del vostro aiuto, diventerete una squadra fortissima come quella del Napoli”.