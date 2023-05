Festa Scudetto a Napoli, un palco enorme e 10 maxi schermi: De Laurentiis invita Fiorello

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del ritiro del Napoli a Dimaro, il presidente Aurelio De Laurentiis ha confermato la data della grande festa scudetto che si terrà il prossimo 4 giugno, fornendo alcune anticipazioni.

Napoli, De Laurentiis sulla festa scudetto del 4 giugno

“Adesso mi sto spaccando per fare la celebrazione dello scudetto, con la consegna della coppa e delle medaglie d’oro ai ragazzi il 4 giugno. Il 4 alle ore 19:00 ci sarà la partita, subito dopo i ragazzi si cambieranno la maglia e verrà montato un palco. Volevo montare 3 palchi poi credo che ne monterò uno di 520 mq che non è roba da poco. Metterò una decina di schermi, molto più grandi di quelli di quando abbiamo visto la partita da Udine” – ha spiegato.

“Dopo la consegna dello scudetto partirà una celebrazione canora, coinvolgendo anche Spalletti e i calciatori, andando avanti fino a mezzanotte. Poi stamattina mi è venuta un’idea, ho chiamato Fiorello. Gli ho proposto di montare la sua struttura allo stadio Maradona per andare in onda quel lunedì mattina dalla centralità del mondo che è Napoli (con il programma Viva Rai 2, ndr). Lì possiamo sbizzarrirci a fare quello che ci pare, possiamo invitare ulteriori ospiti magari per andare avanti fino alle 2. Probabilmente mi dirà di no, mi dirà di andare lì e portare qualche calciatore” – ha concluso.