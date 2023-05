C’è un’altra squadra a Napoli che sogna lo Scudetto. Oltre a quello conquistato alle 22,37 del 4 maggio 2023 dal Calcio Napoli, infatti, gli azzurri del Futsal proveranno a portare un altro tricolore all’ombra del Vesuvio.

Dopo aver dominato la regular season, gli uomini di Cacau hanno iniziato alla grande i playoff che portano al titolo, eliminando ai quarti di finale il Catania vincendo sia gara 1 (5-4 ai supplementari) che gara 2 (5-3).

In un Centro Sportivo Cercola gremito, i partenopei superano gli etnei grazie alle reti di De Luca, De Simone, Borruto, Salas e Rafinha.

In semifinale il Napoli Futsal è atteso dalla Feldi Eboli, che ha eliminato nel derby campano l’Avellino, vincendo entrambe le partite per 2-1. La prima sfida è in programma il 27 maggio 2023 al PalaSele, mentre gara 2 sarà giocata il 2 giugno 2023 a Cercola.

Gli azzurri stanno vivendo un vero e proprio sogno ad occhi aperti, essendo saliti in serie A per la prima volta solo la stagione scorsa: anche in quell’occasione i partenopei raggiunsero le semifinali playoff, ma vennero eliminati dall’Italservice di Pesaro che si sarebbe poi laureata campione d’Italia.

Napoli Futsal in semifinale Scudetto, il tabellone completo dei playoff

QUARTI DI FINALE

1) NAPOLI FUTSAL-META CATANIA: gara 1 5-4 / gara 2 5-3

2) FELDI EBOLI-SANDRO ABATE: gara 1 5-4 / gara 2 2-1

3) FUTSAL PESCARA-CAME DOSSON: gara 1 5-6 / gara 2 4-2

4) OLIMPUS ROMA-L84: gara 1 4-2 / gara 2 4-1

SEMIFINALI

FELDI EBOLI-NAPOLI FUTSAL

VINCENTE 3-OLIMPUS ROMA

IL TABELLINO DI NAPOLI FUTSAL-META CATANIA 5-3

NAPOLI FUTSAL: Pietrangelo, Perugino, Salas, Rafinha, Borruto, De Luca, Arillo, Mancha, Honorio, De Simone, Mateus, De Gennaro. All. Cacau

META CATANIA: Tornatore, Alonso, Vaporaki, Bocao, Musumeci, Podda, Silvestri, Pulvirenti, Spellanzon, Lutin, Corallo, Dovara. All. Cipollini

MARCATORI: 2’36” p.t. Alonso (M), 6’13” De Luca (N), 7’39” Pulvirenti (M), 12’57” De Simone (N), 16’11” Borruto (N), 3’19” s.t. Salas (N), 4’25” Bocao (M), 16’07” Rafinha (N)

AMMONITI: Mateus (N), Mancha (N), Bocao (M), De Simone (N)

ARBITRI: Luca Petrillo (Catanzaro), Andrea Antonio Basile (Torino), Emilio Romano (Nola) CRONO: Pasquale Crocifoglio (Napoli)