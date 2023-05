Nelle ultime ore stanno diventando sempre più insistenti le voci riguardanti il possibile addio di Luciano Spalletti a fine stagione. Il tecnico di Certaldo, secondo indiscrezioni, sarebbe addirittura pronto a rassegnare le dimissioni nelle prossime ore.

Ma mentre già si susseguono i nomi del suo successore (De Zerbi, Benitez e Conte i più gettonati), arriva la smentita che non ti aspetti. È stato infatti Rosario Fiorello, nel corso della trasmissione mattutina Viva Rai 2, a rilasciare alcune interessanti dichiarazioni.

Fiorello: “Ho sentito De Laurentiis, era con Spalletti. Ridevano e scherzavano”

“Aurelio De Laurentiis mi ha chiesto di fare la trasmissione direttamente dallo Stadio Maradona la notte della festa Scudetto, dopo la partita contro la Sampdoria. Mi ha telefonato ieri, era con il mister Spalletti. Scherzavano e ridevano. Io ho fatto anche i complimenti al tecnico per la straordinaria cavalcata tricolore. Mi sembravano tutto tranne che in freddo. Per quanto riguarda la mia presenza a Fuorigrotta, mi sarebbe piaciuto tantissimo ma purtroppo logisticamente sarebbe impossibile trasferire lì il programma. In ogni caso faccio i miei complimenti al presidente e a tutta la squadra del Napoli per il titolo vinto quest’anno”.