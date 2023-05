Napoli continua a collezionare successi sportivi: nell’anno del terzo Scudetto del Calcio Napoli e dopo la promozione in serie A del Napoli Calcio femminile, per la prima volta il trofeo dell’MBA Football CUP scende al Sud grazie all’IPE Business School che ha conquistato la XX edizione del torneo portando la coppa nella città partenopea.

L’MBA Football CUP è una competizione di calcio a 11 che vede coinvolte le più importanti Scuole di Management italiane ed internazionali, finalizzata a favorire reciproca conoscenza tra allievi, ex allievi, docenti, manager, imprenditori e professionisti con background diversi ma che condividono la stessa passione.

L’IPE Business School conquista la MBA Football Cup

Un appuntamento annuale itinerante che si svolge da vent’anni alla presenza di ospiti d’onore provenienti dal mondo calcistico del calibro di Gianni Rivera e Pierluigi Collina. Sponsor dell’evento: Federmanager e AIMBA.

Quest’anno si è svolta a Trieste dal 26 al 28 maggio, coinvolgendo le più prestigiose Business School europee. Insieme all’IPE, si sono affrontati sul terreno di gioco allievi, docenti ed alunni delle squadre di Bocconi, Bologna Business School, CUOA, LUISS, MIB di Trieste e POLIMI di Milano.

L’IPE conquista il titolo battendo ai rigori in semifinale i campioni uscenti della Bocconi e in finale LUISS con il risultato di 2-0, doppietta di Salvatore Pistone, premiato anche come miglior giocatore in campo.

La prossima edizione dell’MBA CUP si svolgerà proprio a Napoli, dove il trofeo resterà fino a giugno 2024.

“Siamo molto soddisfatti di aver aggregato oltre 100 professionisti da tutta Europa sotto il segno dell’amicizia, sportività, network, ecc. Complimenti all’IPE squadra vincitrice e ci vediamo l’anno prossimo a Napoli” – dichiara Stefano Pilotto, docente del MIB di Trieste e coordinatore di questa competizione.

“Molto soddisfatti di questo successo che aiuta a consolidare i rapporti tra gli ex allievi di diverse Business School. Da oltre 20 anni organizziamo Master per laureandi e neolaureati e da alcuni anni anche Formazione Executive, per imprenditori e dipendenti, con la mentorship dello IESE Business School di Barcellona” – commenta Andrea Iovene, Vice Direttore Generale dell’IPE Business School e team manager IPE per la competizione: