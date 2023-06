Napoli esplode di gioia, grande festa al Maradona: il capitano Di Lorenzo alza la Coppa

Il capitano Giovanni Di Lorenzo alza la Coppa Scudetto. Grande festa allo stadio Diego Armando Maradona: il Calcio Napoli adesso è ufficialmente Campione d’Italia 2022/2023. I calciatori e l’allenatore Luciano Spalletti hanno finalmente alzato il trofeo atteso ben 33 anni davanti ai 55mila spettatori dell’impianto di Fuorigrotta, tutto esaurito, oggi più azzurro che mai in una giornata che resterà per sempre nella storia del club e della Serie A.

La diretta della festa Scudetto del Calcio Napoli

La diretta della festa Scudetto del Napoli è cominciata oggi 4 giugno alle ore 21.00 ed è trasmessa in diretta da Rai 2. La stessa diretta è quella trasmessa sui tre maxischermi installati a Napoli e molte città della provincia.

Nella città partenopea ci sono 3 maxi schermi e non cinque come originariamente previsto. I maxi schermi dove viene proiettata la festa scudetto della diretta Rai sono posizionati a Piazza del Plebiscito, Piazza Mercato ed a Piazza Giovanni Paolo II a Scampia. Niente da fare per Piazza Municipio e Bagnoli. Altri maxi schermi si trovano in provincia a Meta di Sorrento, Casalnuovo, Marigliano, Quarto, Cardito, Trecase, Nola, Castello di Cisterna, Castellammare di Stabia, Portici, Qualiano, Giugliano, Pozzuoli e Bacoli.