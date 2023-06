De Laurentiis non lascia andare Giuntoli alla Juve: “Ha un contratto con il Napoli”

Il presidente del Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato del futuro di Cristiano Giuntoli nella conferenza stampa di presentazione del ritiro di Castel di Sangro in programma dal 28 luglio al 12 agosto 2023.

De Laurentiis su Giuntoli: “Ha un contratto con noi, non vedo perché parlarne”

Il direttore sportivo, la cui partenza nelle ultime settimane sembrava oramai certa con destinazione Juventus, è stato invece confermato a sorpresa dal patron azzurro. De Laurentiis ha così dichiarato riguardo il suo futuro: “La figura del direttore sportivo è importante, ma non è centrale. Non capisco perché vogliate sempre parlarne. Io non vendo nessuno, neanche Giuntoli, che ha un contratto con noi fino al 30 giugno 2024. Io non cerco un manager, io ce l’ho già il manager”.

Una dichiarazione piccata, che lascia intendere il braccio di ferro in atto tra le due parti. Giuntoli aveva deciso di concludere al termine della stagione dello Scudetto il proprio mandato con il Napoli, per approdare alla Juventus con cui già c’era un pre-accordo.