Ndombele dice addio al Napoli dopo lo Scudetto: vuole giocare in Premier League

Finita la stagione è tempo di saluti per alcuni calciatori, uno di questi è Tanguy Ndombele che dice addio al Calcio Napoli. Il calciatore francese in prestito dal Tottenham ha chiuso questa stagione nella squadra partenopea con 40 presenze (la maggior parte da subentrato) e 2 gol. Il francese secondo le ultime è pronto a ritornare in Inghilterra al Tottenham con l’obiettivo di restarci.

L’addio di Ndombele ai compagni del Napoli

Come tutti i calciatori azzurri, anche il francese dopo la partita di domenica si è preso qualche giorno di relax, occasione per parlare anche con società del suo futuro. Al termine del colloquio, Ndombele ha deciso di salutare tutti i suoi compagni confessando di essere stato bene a Napoli ma è cosciente che la società non rinnoverà il prestito. Il calciatore infine ha confermato anche la sua voglia di voler tornare in Premier League per restarci, il Tottenham è dunque avvisato.