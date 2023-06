Uno dei protagonisti del Calcio Napoli di questa stagione è sicuramente stato Franck Anguissa, il calciatore in un’intervista a Marca ha analizzato vari temi della stagione tra cui l’addio di Luciano Spalletti. Il centrocampista infatti ha svelato un particolare retroscena di spogliatoio dopo la decisione del tecnico di non continuare la sua esperienza a Napoli.

Le parole di Anguissa sull’addio di Spalletti

Il centrocampista al giornale spagnolo ha commentato così il rapporto con il tecnico, rivelando un retroscena dello spogliatoio. Le sue parole: “Sono triste. Perdiamo un grande uomo e un grande allenatore. Si tratta di una brava persona, si prendeva cura dei giocatori, parlava tanto con noi, aveva un bel carattere. Dobbiamo rispettare la sua scelta, nessuno sa cosa è successo. Ma quello che ha fatto resta ed è incredibile”.

Il centrocampista tra presente e futuro

Franck Anguissa ha poi analizzato la stagione attuale, ringraziando i tifosi e spiegando l’emozioni che ha vissuto nell’ultimo mese: “Sono molto contento per me e i tifosi, meritavamo lo scudetto che già lo scorso anno abbiamo sfiorato. L’annata è stata incredibile e ringrazio, oltre ai tifosi, anche la mia famiglia, che mi ha supportato, permettendomi di realizzare questo sogno. Tutto è stato pazzesco. I tifosi vivono per il calcio e ci hanno sostenuto sempre”.

Per quanto riguarda il futuro invece, il centrocampista chiude la porta ad ogni offerta affidando tutte le responsabilità alla società: “Ho un contratto col Napoli, farò quello che decide la società. Non voglio pensare al futuro ma solo al presente. Io continuerò a dare il massimo, sono in una grande squadra e ci sto bene. Poi, tutto può succedere”.