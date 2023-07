Cristiano Giuntoli, addio Napoli: da Milik a Ndombele, i 10 peggiori acquisti

Cristiano Giuntoli non è più il direttore sportivo del Calcio Napoli. Arrivato nell’estate del 2015 alla corte di Aurelio De Laurentiis, dopo la gloriosa esperienza di Carpi, condotto fino alla Serie A, i suoi movimenti di mercato in otto stagioni hanno inevitabilmente avuto degli andamenti variabili: impensabile mettere a segno solo acquisti vincenti.

Abbiamo dunque stilato una classifica dei dieci acquisti più riusciti della sua era, e di quelli che invece hanno avuto un rendimento al di sotto delle aspettative. Inevitabilmente la vittoria del terzo Scudetto arrivata alle 22,37 del 4 maggio 2023, ha influito sul giudizio generale dei calciatori comprati negli ultimi anni, ovvero gli autori della storica cavalcata.

I migliori 10 acquisti di Cristiano Giuntoli al Napoli

1- Khvicha Kvaratskhelia: acquistato dai georgiani della Dinamo Batumi per 11,5 milioni di euro il 1 luglio 2022. In Serie A: 34 partite, 12 gol e 13 assist. In Champions League: 9 partite, 2 gol e 4 assist. Palmares: 1 Scudetto.

2- Victor Osimhen: acquistato dai francesi del Lilla per 75 milioni di euro il 1 settembre 2020. In Serie A: 83 partite, 50 gol e 13 assist. In Champions League: 6 partite e 5 gol. In Europa League: 8 partite, 4 gol e 1 assist. In Coppa Italia: 4 partite. Palmares: 1 Scudetto.

3- Kim Min-Jae: acquistato dai turchi del Fenerbahce per 18,05 milioni di euro il 27 luglio 2022. In Serie A: 35 partite, 2 gol e 2 assist. In Champions League: 9 partite. In Coppa Italia: 1 partita. Palmares: 1 Scudetto.

4- Giovanni Di Lorenzo: acquistato dall’Empoli per 9,80 milioni di euro il 1 luglio 2019. In Serie A: 139 partite, 10 gol e 20 assist. In Champions League: 18 partite, 2 gol e 4 assist. In Europa League: 16 partite e 3 assist. In Coppa Italia: 10 partite, 1 gol e 1 assist. In Supercoppa Italiana: 1 partita. Palmares: 1 Scudetto, 1 Coppa Italia.

5- Stanislav Lobotka: acquistato dagli spagnoli del Celta Vigo il 15 gennaio 2020 per 21 milioni di euro. In Serie A: 90 partite, 2 gol e 1 assist. In Champions League: 11 partite. In Europa League: 7 partite. In Coppa Italia: 6 partite. Palmares: 1 Scudetto, 1 Coppa Italia.

6- Piotr Zielinski: acquistato dall’Udinese il 4 agosto 2016 per 16 milioni di euro. In Serie A: 253 partite, 34 gol e 38 assist. In Champions League: 35 partite, 6 gol e 3 assist. In Europa League: 21 partite, 6 gol e 1 assist. In Coppa Italia: 17 partite, 1 gol e 2 assist. In Supercoppa Italiana: 1 partita. Palmares: 1 Scudetto, 1 Coppa Italia.

7- Frank Zambo Anguissa: preso in prestito dagli inglesi del Fulham il 31 agosto 2021 per 1,3 milioni di euro ed acquistato definitivamente il 1 luglio 2022 per 16 milioni di euro. In Serie A: 61 partite, 3 gol e 7 assist. In Champions League: 8 partite, 1 gol e 3 assist. In Europa League: 20 partite e 1 assist. In Coppa Italia 1 partita. Palmares: 1 Scudetto.

8- Giovanni Simeone: preso in prestito dal Verona il 18 agosto 2022 per 3,5 milioni di euro e riscattato per 12 milioni di euro il 1 luglio 2023. In Serie A: 25 partite, 4 gol e 1 assist. In Champions League: 7 partite e 4 gol. In Coppa Italia: 1 partita e 1 gol. Palmares: 1 Scudetto.

9- Eljif Elmas: acquistato dai turchi del Fenerbahce il 24 luglio 2019 per 16,20 milioni di euro. In Serie A: 132 partite, 12 gol e 10 assist. In Champions League: 15 partite. In Europa League: 14 partite, 4 gol e 1 assist. In Coppa Italia: 11 partite e 1 gol. In Supercoppa Italiana: 1 partita. Palmares: 1 Scudetto, 1 Coppa Italia.

10- Giacomo Raspadori: preso in prestito dal Sassuolo il 20 agosto 2022 per 5 milioni di euro e riscattato per 26 milioni di euro il 1 luglio 2023. In Serie A: 25 partite, 2 gol e 2 assist. In Champions League: 7 partite, 4 gol e 3 assist. In Coppa Italia: 1 partita. Palmares: 1 Scudetto.

I peggiori 10 acquisti di Cristiano Giuntoli al Napoli

1- Arkadiusz Milik: acquistato dagli olandesi dell’Ajax il 1 agosto 2016 per 32 milioni di euro, è stato ceduto in prestito al Marsiglia per 3,93 milioni di euro il 21 gennaio 2021 e poi a titolo definitivo per altri 8 milioni di euro il 1 luglio 2022. Discontinuo come pochi, quasi sempre infortunato, ha fallito alcune clamorose occasioni da rete che hanno impedito al Napoli di vincere lo Scudetto e di andare avanti in Champions League. Ha completato l’opera passando alla Juventus. Tra coppe e campionati in totale 122 partite, 48 gol e 5 assist. Palmares: 1 Coppa Italia.

2- Leonardo Pavoletti: acquistato dal Genoa il 3 gennaio 2017 per l’inspiegabile cifra di 19 milioni di euro, è stato ceduto al Cagliari 30 agosto 2017 per 9,80 milioni di euro. Nel mezzo, 10 partite e 0 gol tra campionato e Coppa Italia.

3- Simone Verdi: arrivato il 1 luglio 2018 dal Bologna per 24,5 milioni di euro dopo un estenuante tira e molla durato un anno, si accasa al Torino in prestito il 2 settembre 2019 per poi essere ceduto a titolo definitivo per 22 milioni di euro il 1 settembre 2020. Con la maglia del Napoli 24 partite tra campionato e coppe, 4 gol e 3 assist.

4- Kevin Malcuit: verrà ricordato più per la chioma che per le sue scorribande sulla fascia destra. Acquistato dai francesi del Lilla l’8 agosto 2018 per 12 milioni di euro, è stato ceduto in prestito alla Fiorentina a titolo gratuito e poi in Turchia. Attualmente svincolato, il Napoli non ci ha ricavato un euro. Con gli azzurri 48 partite e 6 assist tra campionati e coppe. Palmares: 1 Coppa Italia

5- Alberto Grassi: acquistato dall’Atalanta il 27 gennaio 2016 per 8 milioni di euro, dopo una serie di prestiti il Napoli riesce a venderlo al Parma il 1 settembre 2020 per 8,45 milioni di euro. Il nuovo Pirlo non scende in campo con la maglia azzurra neanche 1′.

6- Nikola Maksimovic: preso in prestito per 5 milioni di euro dal Torino il 31 agosto 2016, acquistato il 1 luglio 2017 per altri 21 milioni. Ceduto in prestito a titolo gratuito prima allo Spartak Mosca, poi al Genoa. Attualmente svincolato. Palmares: 1 Coppa Italia.

7- Kostas Manolas: acquistato il 1 luglio 2019 dalla Roma per 36 milioni, ceduto ai greci dell’Olympiakos il 1 gennaio 2022 per 2,5 milioni di euro. Con la maglia azzurra tra campionati e coppe 75 partite, 4 gol e 1 assist. Palmares: 1 Coppa Italia.

8- Mirko Valdifiori: acquistato il 1 luglio 2015 dall’Empoli per 5 milioni di euro, ceduto al Torino il 31 agosto 2016 per 3,4 milioni di euro. Attualmente in Lega Pro. Con la maglia azzurra 16 presenze e 3 assist tra campionato e coppe.

9- Adam Ounas: acquistato dai francesi del Bordeaux il 4 luglio 2017 per 12 milioni di euro, ha iniziato a girare in prestito dal 30 agosto 2019, quando per 2,2 milioni di euro è passato al Nizza. Dopo essere passato per Cagliari e Crotone, il 1 agosto 2022 è stato ceduto per 3 milioni di euro al Lilla. Con la maglia del Napoli 62 partite, 7 gol e 1 assist, per un totale di 1.569 minuti giocati (in totale meno di 18 incontri).

10- Tanguy Ndombele: arrivato in prestito dal Tottenham per 500 mila euro, è tornato in Inghilterra alla scadenza il 30 giugno 2023. Anche se è diventato campione d’Italia con gli azzurri, ha lasciato il segno solo per il clamoroso errore contro il Milan nei quarti di ritorno di Champions League che di fatto ha condannato all’eliminazione gli azzurri. Imbarazzanti le sue espressioni facciali durante la festa del 4 giugno 2023. Palmares: 1 Scudetto.