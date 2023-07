Presentazione nuova maglia del Napoli, scelte data e location d’eccezione: i dettagli

Il Calcio Napoli presenterà la nuova maglia ufficiale il prossimo lunedì 10 luglio 2023 alle ore 14,00 presso la nave MSC World Europa. Inizia dunque la nuova era della compagnia di navigazione, che sulla divisa azzurra prenderà il posto del marchio Lete.

Presentazione nuova maglia Napoli stagione 2023/2024

Un cambio epocale per il club di Aurelio De Laurentiis, che dopo ben 17 anni cambierà il main sponsor sulla divisa abbandonando quello dell’azienda produttrice di acqua. Una modifica che avverrà nella stagione in cui il Napoli riporterà lo Scudetto al centro del petto 33 anni dopo l’ultima volta.

La nuova maglia dovrebbe richiamare quella indossata da Diego Armando Maradona nella prima stagione in cui approdò a Napoli, quella del 1984/1985. Il nuovo main sponsor verrà posizionato al centro della divisa, mentre il tricolore verrà posizionato tra il logo della squadra e il marchio EA7.

Come preannunciato dalla figlia del presidente, Valentina De Laurentiis, altre tenute da gioco ufficiali verranno presentate nel corso del ritiro di Dimaro-Folgarida, in programma dal 14 luglio 2023 al 25 luglio 2023. In quell’occasione i tifosi avranno la possibilità anche di acquistare le nuove maglie ufficiali.

Il Napoli proseguirà a Castel di Sangro la propria preparazione estiva: dopo aver lasciato il Trentino, si dirigerà infatti in Abruzzo il 28 luglio 2023, rimanendoci fino al 14 agosto 2023. Rientrerà in città giusto una settimana prima dell’inizio del campionato. Anche nel secondo ritiro verranno allestiti store ufficiali dove si potranno acquistare le nuove maglie ufficiali azzurre, il cui prezzo dovrebbe aggirarsi attorno ai 150 euro. Nonostante la cifra importante, i tifosi sono pronti a fare sacrifici per accaparrarsi la storica divisa dei campioni d’Italia.

La squadra di Rudi Garcia indosserà la prima volta la maglia con il tricolore cucito al centro del petto il 20 luglio 2023, quando disputerà la prima amichevole precampionato contro la rappresentativa Anaune Val di Non.