SPECIALE DIMARO/ Giorno 3, è arrivato a Dimaro anche il Cholito Giovanni Simeone

Si è conclusa anche questa giornata di allenamenti per il Calcio Napoli, impegnato a Dimaro nei primi giorni di ritiro precampionato. È stato il grande giorno di Giovanni Simeone: l’attaccante è arrivato in Trentino ed è sceso subito in campo, accolto da una vera e propria ovazione da parte del pubblico presente sugli spalti dell’impianto di Carciato.

Il Cholito ha sostenuto allenamento differenziato assieme a Frank Anguissa, Gianluca Gaetano e al Chucky Lozano, mentre il resto della squadra si è dedicata alla fase offensiva in una sessione conclusa con una partitella undici contro undici (in gol anche Vergara, Spavone e Zanoli) . Solite ovazioni per il presidente Aurelio De Laurentiis.

Domani la squadra tornerà a sostenere una doppia seduta d’allenamento: è previsto l’arrivo degli altri nazionali, c’è fibrillazione per il ritorno dalle vacanze in particolare di capitan Giovanni Di Lorenzo, Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia.

Il programma completo del ritiro del Napoli a Dimaro-Folgarida

venerdì 14 LUGLIO

Napoli – Capodichino – pomeriggio – Partenza squadra

Dimaro – sera – Arrivo squadra

sabato 15 LUGLIO

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 10:00 – Allenamento

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 17:30 – Allenamento

Dimaro, Area Eventi – ore 21:30 – DJ SET con Giulia Centofante

domenica 16 LUGLIO

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 10:00 – Allenamento

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 17:30 – Allenamento

Dimaro, Area Eventi – Ore 21.15 – Presentazione Libro “La notte prima” di Massimo Ugolini

lunedì 17 LUGLIO

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – mattina – Riposo

Dimaro – pomeriggio – Allenamento

Dimaro, Area Eventi – ore 21:15 – Mister Garcia e due calciatori incontrano i tifosi

martedì 18 LUGLIO

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 10:00 – Allenamento

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 17:30 – Allenamento

Dimaro, Area Eventi – ore 21:15 – Serata musicale con il Gruppo Caronte ROCKARUSO

mercoledì 19 LUGLIO

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 10:00 – Allenamento

Dimaro – ore 17:30 – Allenamento

Dimaro, Area Eventi – sera – Serata Cabaret

giovedì 20 LUGLIO

Dimaro – mattina – Riposo

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 18:00 – AMICHEVOLE NAPOLI – ANAUNE VAL DI NON

venerdì 21 LUGLIO

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 10:00 – Allenamento

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 17:30 – Allenamento

Dimaro, Area Eventi – sera – Serata Rap

sabato 22 LUGLIO

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 10:00 – Allenamento

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 17:30 – Allenamento

Dimaro, Area Eventi – sera – DJ SET e Presentazione della Squadra

domenica 23 LUGLIO

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 10:00 – Allenamento

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 17:30 – Allenamento

lunedì 24 LUGLIO

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – mattina – Riposo

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 18:00 – AMICHEVOLE NAPOLI – SPAL

martedì 25 LUGLIO

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 9:30 – Allenamento

Dimaro – pomeriggio – Partenza squadra