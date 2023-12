Khvicha Kvaratskhelia è uno degli astri nascenti del calcio. Arrivato in Italia l’anno scorso tra lo scetticismo generale, ha stupito con le sue giocate il mondo intero.

Kvaratskhelia: “A Napoli sono felice, il Real Madrid è un sogno della mia infanzia”

In una sola stagione è riuscito a vincere lo Scudetto con la Società Sportiva Calcio Napoli, il premio come miglior calciatore della Serie A, quello per il miglior gol dell’anno, e addirittura a classificarsi al 17esimo posto nella graduatoria che assegna il Pallone d’Oro. Intervistato da Geo Team, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni.

Sogni di andare un giorno al Real Madrid? “In questo momento sono concentrato al 100% sul mio club, il Calcio Napoli. Il mio unico obiettivo è quello di aiutare i compagni per raggiungere obbiettivi importanti. Il Real Madrid è stata una passione relegata al periodo della mia infanzia”.

Dove ti vedi in futuro? “Sono molto felice di essere in questa città. Sono focalizzato solo sulle sorti del Napoli in questo momento, abbiamo una stagione importante da portare avanti. Per quanto riguarda il futuro, sono tanti i club in cui mi piacerebbe giocare, ma ribadisco che attualmente sono felice di essere qui”.

Festeggi molto le reti, sei molto emotivo, ma il gol contro l’Atalanta non l’hai festeggiato, come mai? “La verità è che credevo di essere in fuorigioco. Per quanto riguarda i festeggiamenti, ogni gol mi regala grande felicità. L’ultimo periodo con il Napoli non è stato facile, abbiamo avuto molti problemi e non è stata una situazione facile per me”.

Cosa ti sei detto con Luciano Spalletti? “Abbiamo scherzato un po’, mi ha chiesto di giocare con la Nazionale italiana. Gli ho risposto che sarebbe un onore tornare a lavorare con lui, ma sono orgoglioso di giocare con la maglia del mio paese. Spalletti è un allenatore fantastico, con incredibili qualità umane. Gli auguro ogni bene e spero possa vincere gli Europei”.