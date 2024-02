Brutte notizie dal ritiro della Nigeria. La squadra impegnata nella fase finale della Coppa d’Africa, per la semifinale contro il Sudafrica rischia di scendere in campo senza Victor Osimhen. L’attaccante del Calcio Napoli (che ha all’attivo un gol nella competizione) rischia di saltare la delicata sfida per un infortunio addominale che non lo ha fatto partire con il resto della squadra. Osimhen dopo il piccolo infortunio nella fase a gironi si ritrova di nuovo nel limbo, ma la Nigeria con un comunicato annuncia che il calciatore non è totalmente escluso dalla partita in programma domani alle 18.00.

Il comunicato della Nigeria sull’infortunio di Osimhen, il Napoli aspetta notizie

La Nigeria con un comunicato ufficiale pubblicato poche ore fa ha voluto fare chiarezza sulle condizioni della punta, spiegando la situazione e rassicurando i tifosi: la sua esclusione dalla semifinale non è ancora sicura. “La Nigeria è partita d Abidjan a Bouaké con il volo Air Cote D’Ivoire delle 22:00. Osimhen non è partito a causa di un problema addominale. Lo staff medico ha confermato che è stato messo sotto sorveglianza da un membro del team che è con lui ad Abidjan. Se sarà autorizzato in mattinata, Osimhen raggiungerà la squadra prima delle 17″.

Una Coppa d’Africa sicuramente non facile per Osimhen. Oltre alla singola rete (segnata alla prima giornata) il calciatore ha avuto più volte dei problemi fisici che lo hanno limitato. Per fortuna della Nigeria però alla sterilità di Victor è corrisposta l’esplosione di Lookman dell’Atalanta, che sta trascinando la sua nazionale a suon di gol e prestazione di altissimo livello. In caso di vittoria in semifinale per i nigeriani, la finalissima sarà contro la vincente della sfida tra i padroni di casa della Costa d’Avorio e Repubblica Democratica del Congo.