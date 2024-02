Osimhen in finale di Coppa d’Africa: quando ritornerà a disposizione del Napoli

La Nigeria arriva in finale di Coppa d’Africa. In un’accesissima partita contro il Sudafrica, la nazionale di Victor Osimhen vince ai rigori e stacca il pass per la finale che sarà contro i padroni di casa della Costa d’Avorio domenica pomeriggio. In una sfida dai mille colpi di scena con la Nigeria che la spunta ai rigori dopo 120 minuti di altissima tensione. Si allungano dunque i tempi di ritorno per l’attaccante del Calcio Napoli che salterà anche la sfida di questo fine settimana contro il Milan in programma domenica sera.

La data del ritorno a Napoli di Osimhen, anche col Milan sarà out

Ieri sera la Nigeria ha staccato il pass per la finale dopo un’intensa partita contro il Sudafrica. I nigeriani passano in vantaggio con Trost-Ekong (ex Salernitana e Udinese) che trasforma dagli undici metri nella ripresa. Nel finale di secondo tempo però succede di tutto, prima il VAR annulla un gol ad Osimhen all’87’ e poi la beffa finale con il Sudafrica che pareggia al 90′ con Mokoena sempre dagli undici metri. Dopo i tempi supplementari poveri di emozioni, la sfida continua ai rigori, dove la Nigeria vince 4-2 e raggiunge la Costa d’Avorio in finale.

Per Osimhen dunque si allungano i tempi di ritorno a Napoli. Con la finale in programma domenica, per l’attaccante sarà impossibile esserci nella sfida di domenica contro il Milan. Con tutta probabilità tornerà con la sfida del Diego Armando Maradona in programma sabato 17 dicembre tra gli azzurri e il Genoa. Difficile prevedere se sarà impegnato dal primo minuto o a partita in corso, ma con certezza l’attaccante sarà a Napoli per quella data. Da campione d’Africa oppure no, si scoprirà domenica pomeriggio nella finale tra la Nigeria e i padroni di casa della Costa d’Avorio.