Le probabili formazioni di Sassuolo-Napoli: out Cajuste, torna capitan Di Lorenzo

Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Sassuolo in programma domani al Mapei Stadium alle ore 18 per il recupero della 21esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con attivazione e torello.

Report allenamento SSC Napoli, seduta mattutina a Castel Volturno: terapie per Cajuste

Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tecnico tattico. Ngonge prosegue il lavoro personalizzato in palestra. Cajuste ha fatto terapie in seguito a un risentimento muscolare accusato ieri in allenamento. Il centrocampista azzurro sarà valutato nei prossimi giorni.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Napoli

Queste le probabili scelte dei due allenatori. Dopo le pesanti critiche piovute su Juan Jesus, difficilmente il mister Francesco Calzona gli affiderà nuovamente una maglia da titolare. Al suo posto pronto Ostigard, mentre dovrebbe trovare spazio dal primo minuto contro la sua ex squadra Traorè. Torna dopo aver scontato la squalifica capitan Di Lorenzo, Politano preferito a Raspadori almeno all’inizio. Regolarmente in campo Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Tressoldi, Ferrari, Doig; Boloca, Matheus Henrique; Volpato, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.