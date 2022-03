CALCIO – Prima parole d’amore verso Hamsik e poi una frecciata al popolo napoletano. Stanno facendo molto discutere i social le esternazioni fatte da Emiliano Viviano, vecchia conoscenza del calcio italiano (ex portiere di Bologna e Inter, oggi nella squadra turca del Karagümrük) che ha paragonato Cuadrado ai napoletani per la sua furbizia nel tuffarsi.

VIVIANO: “CUADRADO FURBO COME UN NAPOLETANO”

Il giocatore è stato infatti intervistato da Luca Cerchione durante ‘Offside – Terzo Tempo’ un nuovo format presente su Twitch, piattaforma di livestreaming di proprietà di Amazon. A Viviano è stato chiesto un suo parere per la lotta scudetto e cosa ne pensasse di alcuni suoi colleghi. Non poteva così mancare un commento su Cuadrado:

“Cuadrado simulatore? È sempre stato un tuffatore, io lo prendevo in giro a Firenze dicendogli che era furbo come un napoletano!“.

In molti hanno visto in queste parole una connotazione negativa associata ai napoletani. Di certo simulare e tuffarsi non sono positivi nel calcio e inducono gli arbitri ad errori che compromettono i risultati. Ma Viviano ha sempre parlato bene dei napoletani e questo è più che altro uno scivolone che poteva risparmiarsi.

VIVIANO SU MARADONA E HAMSIK

Viviano ha espresso il suo parere anche su Diego Armando Maradona e la competizione con Messi:

“Messi è tecnicamente più forte di lui, ma non può mai essere come Diego, per quello che lui rappresentava. Ci sono tanti fattori per valutare un giocatore: Maradona è inarrivabile. Sono epoche diverse, è vero, ma faccio un discorso legato alla grandezza del personaggio Maradona rispetto a Messi“.

E di Hamsik ha detto:

“Io e lui abbiamo giocato insieme nel Brescia quando aveva 17 anni. Anzi vi svelo una cosa, quando ha firmato per il Napoli eravamo in vacanza insieme in Giamaica”.