Quella di ieri sera tra Napoli e Ajax è stata una partita di Champions spettacolare sul campo. Gli azzurri hanno vinto per 4 a 2 e con questi tre punti si sono qualificati con due giornate di anticipo al prossimo turno. Peccato però che fuori dal campo siano avvenute aggressioni e sconti tra gli ultrà prima e dopo la gara.

Champions, scontri tra ultrà del Napoli e dell’Ajax: altri 3 feriti nel dopo gara

Nel post partita sono infatti tre i tifosi dell’Ajax feriti in due distinte aggressioni. A renderlo noto è l’Ansa che spiega come i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli sono intervenuti in via Depretis davanti ad un bar. Un’altra aggressione è avvenuta a vico Santa Maria dell’Aiuto.

Il primo episodio riguarda un 33enne tifoso olandese che è stato aggredito all’esterno del bar con mazze e catene da un gruppo di ragazzi in sella a scooter. L’uomo è stato ferito alla nuca ma è stato medicato da un’ambulanza del 118 senza ricorrere alle cure mediche ospedaliere. La seconda aggressione è avvenuta poco prima dell’una all’esterno di un B&B. Due tifosi dell’Ajax di 36 e 32 anni sono finiti al Pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini. Da una prima ricostruzione i due sarebbero stati anche loro accerchiati da un gruppo di ragazzi in sella a scooter che dopo averli aggrediti li hanno feriti anche con armi da taglio. Ad avere la peggio è stato il 36enne che ha riportato contusioni sul corpo e due ferite da punta e taglio alla coscia destra. Per lui una prognosi di sette giorni così come l’amico 32 enne che è stato ferito con un coltello alla coscia destra. Su entrambi gli episodi indagano i carabinieri. Ad assistere alla partita allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli vi erano circa 1500 tifosi che dopo anche gli incidenti con quelli del Liverpool sono stati scortati fino a tarda notte. Scontri prima della gara

Prima della gara erano avvenute altre due risse con aggressioni nel centro storico. Un altro tifoso dell’Ajax è rimasto ferito. Come era accaduto con il Liverpool, ancora una volta teatro dello scontro è stata Via Medina.