Un tifoso del Calcio Napoli multato a Barcellona per un eccesso di festeggiamenti per il terzo Scudetto. È la disavventura, curiosa ma reale, avvenuta nella città catalana a causa di una eccessiva attitudine festiva.

Tifoso del Napoli multato a Barcellona per aver festeggiato troppo lo Scudetto del Napoli

Sono centinaia i Napoletani (e non solo) che si sono riuniti fuori al locale di Diego Martone, proprietario del Blau cucina e caffè al centro di Barcellona, per festeggiare nei giorni scorsi la vittoria dello scudetto matematico del Napoli. È vero, in tante parti del mondo, dato il dramma dei meridionali che sono costretti ad emigrare dai tempi dell’Unità d’Italia, hanno festeggiato per la vittoria dell’ambito traguardo.

Ma in questa occasione Diego è stato letteralmente multato per i festeggiamenti dello scudetto del Napoli. “È stato un piacere comunicare alla capitale catalana la vittoria del nostro magico Napoli! Questa multa è solo un piccolo effetto collaterale, super accettabile dopo 33 anni di attesa e sofferenza. L’ho stampata e la metterò in una cornice al locale come ‘trofeo’ e riconoscimento del tifo che provo per la mia squadra e la mia città” – ha detto in esclusiva a VesuvioLive.

Nella multa rilasciata dalla Guàrdia Urbana di Barcellona si legge chiaramente: “Fuori al locale si trovano persone con attitudine festiva, celebrando il trionfo del club di calcio del Napoli”. Sappiamo che Barcellona è una città con tantissimi napoletani, ed è chiaro che si tratta di aver recato un po’ di disturbo alla ‘quiete pubblica’ circostante, ma questo fa capire anche il livello della passione che i napoletani hanno nei confronti della propria città (in giro per il mondo) e che purtroppo, per certe motivazioni, sono costretti a lasciare Napoli e il Sud.

Chissà se veramente il popolo napoletano più che essere emigrato, possiamo considerarlo un conquistatore nel cuore di tanti esseri umani appartenenti ad un mondo che per qualche giorno si è colorato di azzurro.