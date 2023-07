UFFICIALE/ Italia e Turchia candidate per organizzare insieme gli Europei 2032

Italia e Turchia candidate per ospitare insieme il Campionato Europeo di Calcio 2032. Le due nazioni erano finora le uniche due in lizza per ospitare l’europeo e, così, hanno deciso di inviare una lettera congiunta alla UEFA dichiarando di essere disposte ad una organizzazione congiunta. La ragione della decisione è, con tutta la probabilità, poter avere la certezza di essere assegnatarie.

Italia e Turchia candidate a ospitare insieme gli Europei 2032

La Federcalcio ha ufficializzato la notizia spiegando che “al termine di un complesso e fruttuoso processo di consultazione, Figc e Turkish Football Federation (TFF) hanno deciso di unire gli sforzi proponendo alla UEFA l’organizzazione congiunta di UEFA Euro 2032”.

Due Paesi in verità piuttosto lontani – solitamente in caso di organizzazione congiunta si tratta di nazioni confinanti – ma che per ragioni di una certa convenienza ma anche di amicizia hanno scelto di derogare a questa sorta di regola non scritta.

“Siamo di fronte ad una svolta storica che ha come obiettivo la valorizzazione del calcio continentale – ha affermato Gabriele Gravina – Il progetto, oltre ad avvicinare due realtà consolidate nel panorama calcistico europeo, esalta i valori di amicizia e cooperazione, coinvolgendo due mondi contraddistinti da profonde radici storiche, due culture che, nel corso dei millenni, si sono reciprocamente contaminate influenzando in maniera sostanziale la storia dell’Europa mediterranea”.

La strada delle organizzazioni congiunte

Il mondo del calcio procede sempre più nella direzione della cooperazione per l’organizzazione di grandi eventi sportivi. Sono sempre tante le polemiche sui costi da sostenere: si pensi al mondiale in Brasile o le Olimpiadi di Tokio che hanno causato grandi sacrifici alla popolazione. Così se il Mondiale 2026 si svolgerà in Messico, Canada e Stati Uniti, ad Euro 2028 c’è la proposta comune di candidatura tra Regno Unito e Repubblica d’Irlanda.