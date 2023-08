Incubo GORI, anche la Turris è vittima: anticipata l’amichevole contro il Montecalcio

In queste settimane vi abbiamo raccontato l’incubo che sta vivendo la città di Torre del Greco sulla questione acqua, con i tanti guasti a cui è dovuta incombere la GORI durante il mese di agosto. Ultima vittima di questi continui problemi è la Turris che con un comunicato ufficiale pubblicato sulla propria pagina Facebook ha annunciato l’anticipo della sfida contro il Montecalcio che era in programma per giovedì 24 agosto alle 18:00. La sfida è stata dunque anticipata alle 10:00 scatenando anche alcune critiche viste le temperature proibitive degli ultimi giorni.

Il comunicato della Turris a seguito della manutenzione Gori

Manovra obbligatoria per i corallini. Dopo l’annuncio di GORI sulla mancanza dell’acqua su gran parte di Torre del Greco prevista da domani fino a venerdì notte. L’ultimo test al Liguori per la Turris prima dell’inizio del campionato sarà dunque in mattinata. Ecco il comunicato ufficiale: “La S.S. Turris Calcio rende noto che l’allenamento congiunto è stato anticipato alle ore 10 causa lavori di manutenzione della GORI in zona stadio e su gran parte del territorio cittadino”.

Ricordiamo che la Turris poi tornerà in campo domenica, ma in trasferta in quel di Potenza per l’ultima amichevole estiva. Poi sarà tempo di campionato con l’esordio domenica 3 settembre alle 20:45 contro il Benevento. Fondamentale dunque per Caneo non mancare l’amichevole di domani.