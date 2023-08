L’arbitro Di Bello: “Non ho dato rigore al Bologna perché non ho dato quello su Chiesa”

L’arbitro Marco Di Bello non avrebbe concesso il rigore al Bologna contro la Juventus perché, precedentemente, non aveva dato quello su Chiesa. È un retroscena che vede protagonista Marco Di Vaio, direttore sportivo dei rossoblu, e raccontato dal Corriere dello Sport: un errore plateale e madornale per riparare ad un altro errore presunto su un episodio parecchio dubbio, in realtà molto probabilmente non da rigore.

L’arbitro Di Bello a Di Vaio: “Non ho dato rigore al Bologna perché non ho dato quello su Chiesa”

Marco Di Vaio si sarebbe diretto verso l’arbitro Di Bello chiedendo “Perché non hai dato il rigore?”. Nel tunnel degli spogliatoi il direttore di gara avrebbe risposto “Perché non ho dato quello su Chiesa”. Una risposta che avrebbe suscitato ulteriori recriminazioni da parte del dirigente, messo però a tacere dall’arbitro così: “Ma lei che ci fa qui? Se ne deve andare, se ne deve andare”.

Di Bello e Fourneau sospesi per un mese

Se quanto è accaduto durante la partita è ancora da analizzare e soprattutto da approfondire, per comprendere le dinamiche, la certezza sembra essere quella della sospensione per un mese sia per Marco Di Bello sia per Francesco Fourneau, l’arbitro al Var che non ha richiamato l’arbitro in campo per fargli riguardare le immagini. Entrambi hanno manifestato una manifesta incompetenza che sarà punita quindi per circa 4 settimane. Ma a questo punto ci chiediamo: la punizione sarà sufficiente a non far loro commettere ulteriori disastri quando ritorneranno?