Serie A, oggi in campo: i due anticipi del venerdì aprono la 5a giornata. Il programma

Torna oggi in campo la Serie A Tim 2023/2024, con i due anticipi del venerdì. La giornata sarà aperta da Unione Sportiva Salernitana 1919-FFrosinone Calcio, che scenderanno in campo alle 18,30. Alle 20,45 si affronteranno invece Unione Sportiva Lecce e Genoa Cricket and Football Club.

Serie A Tim 2023/2024, quinta giornata: Unione Sportiva Salernitana 1919-Frosinone Calcio, le probabili formazioni

Unione Sportiva Salernitana 1919 (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, L. Coulibaly, Legowski, Bradaric; Candreva, Kastanos; Botheim

Ballottaggi: Botheim 60% – Cabral 40%

Indisponibili: Daniliuc, Dia

Squalificati: –

Frosinone Calcio (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Soulè, Cheddira, Baez

Ballottaggi: Baez 60% – Caso 40%

Indisponibili: –

Squalificati: –

Serie A Tim 2023/2024, quinta giornata: Unione Sportiva Lecce-Genoa Cricket and Football Club, le probabili formazioni

Unione Sportiva Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Touba, Pongracic, Gallo; Rafia, Ramadani, Kaba; Almqvist, Krstovic, Banda

Ballottaggi: Banda 60% – Strefezza 40%.

Indisponibili: –

Squalificati: Baschirotto

Genoa Cricket and Football Club (4-3-2-1): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez; Strootman, Badelj, Frendrup; Malinovskyi, Gudmundsson; Retegui.

Ballottaggi: Badelj 60% – Thorsby 40%, Sabelli 60% – Martin 40%.

Indisponibili: Vogliacco, Messias.

Squalificati: –

Serie A Tim 2023/2024, quinta giornata: il programma completo, le probabili formazioni e dove vedere tutte le partite in tv, streaming, DAZN, Sky, Now Tv