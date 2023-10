Torna la UEFA Champions League con la seconda giornata della fase a gironi. Le probabili formazioni della partita Fußballclub Union Berlin-Sporting Clube de Braga (Union Berlin-Braga), in programma martedì 3 ottobre alle ore 18,45 e dove vederla in tv e streaming.

Come vedere Fußballclub Union Berlin-Sporting Clube de Braga (Union Berlin-Braga). La partita si potrà vedere in diretta esclusiva su SKY a partire dalle ore 18,30. Per vederla in TV bisognerà possedere un abbonamento Sky ed in particolare il pacchetto Sky Sport.

La partita Fußballclub Union Berlin-Sporting Clube de Braga (Union Berlin-Braga) potrà essere vista in streaming su smartphone e tablet tramite l’app SkyGo, ma anche su computer o notebook collegandosi al sito di Sky Go e cliccando sulla finestra della gara.

Fußballclub Union Berlin-Sporting Clube de Braga (Union Berlin-Braga), le probabili formazioni

Union Berlin: Rønnow; Diogo Leite, Doekhi, Juranović; Gosens, Král, Tousart, Trimmel; Fofana, Behrens, Becker

Indisponibili: Dehl (tendine d’Achille), Knoche (ginocchio), Khedira (polpaccio)

In dubbio: nessuno

Diffidati: nessuno

Braga: Matheus; Borja, José Fonte, Niakaté, Saatçı; Al Musrati, Zalazar; Bruma, Djaló, Ricardo Horta; Banza

Indisponibili: Víctor Gómez (coscia)

In dubbio: nessuno

Diffidati: nessuno

UEFA Champions League, seconda giornata: il programma, le partite, dove vederle in tv e streaming, Sky, Amazon Prime Video, Mediaset

Martedì 3 ottobre

Fußballclub Red Bull Salzburg-Real Sociedad de Fútbol (Salisburgo-Real Sociedad) ore 18,45

Fußballclub Union Berlin-Sporting Clube de Braga (Union Berlin-Braga) 0re 18,45

Football Club København-Fußball-Club Bayern München (Copenhagen-Bayern Monaco) ore 21

Football Club Internazionale Milano-Sport Lisboa e Benfica (Inter-Benfica) ore 21

Racing Club de Lens-Arsenal Football Club (Lens-Arsenal) ore 21

Manchester United Football Club-Galatasaray Spor Kulübü (Manchester United-Galatasaray) ore 21

Società Sportiva Calcio Napoli-Real Madrid Club de Fútbol (Napoli-Real Madrid) ore 21

Philips Sport Vereniging-Sevilla Fútbol Club (PSV-Siviglia) ore 21

Mercoledì 4 ottobre

Royal Antwerp Football Club-Futbol’nyj Klub Šachtar Donec’k (Anversa-Shakhtar) ore 18,45

Club Atlético de Madrid-Feyenoord Rotterdam (Atletico Madrid-Feyenoord) ore 18,45

Celtic Football Club-Società Sportiva Lazio (Celtic-Lazio) ore 21

Ballspielverein Borussia 09 Dortmund-Associazione Calcio Milan (Borussia Dortmund-Milan) ore 21

Futebol Clube do Porto-Futbol Club Barcelona (Porto-Barcellona) ore 21

Newcastle United Football Club-Paris Saint-Germain Football Club (Newcastle-Paris Saint Germain) ore 21

RasenBallsport Leipzig-Manchester City Football Club (Lipsia-Manchester City) ore 21

Fudbalski klub Crvena Zvezda-Berner Sport Club Young Boys (Stella Rossa-Young Boys) ore 21

