Dove vedere Venezia Football Club-Parma Calcio 1913 in diretta in TV e streaming. sabato 7 ottobre 2023 alle 16,15 si gioca Venezia Football Club-Parma Calcio 1913, valida per la Serie B BKT.

Dove vedere Venezia Football Club-Parma Calcio 1913 in diretta in TV e streaming, Sky, Dazn

Come vedere Venezia Football Club-Parma Calcio 1913. Venezia Football Club-Parma Calcio 1913 si potrà vedere in diretta esclusiva su SKY SPORT a partire dalle ore 16. Per vederla in TV bisognerà usare l’app SKY GO su smart tv compatibile, oppure usare i dispositivi Amazon Firestick, Google Chromecast, console PlayStation e XBox o ancora TIMVISION Box. Naturalmente si dovrà possedere un abbonamento a SKY.

La partita Venezia Football Club-Parma Calcio 1913 potrà essere vista in streaming su smartphone e tablet tramite l’app SKY GO, ma anche su computer o notebook collegandosi al sito di SKY GO e cliccando sulla finestra della gara. Si potrà vedere anche su NOW TV, sempre dopo avere sottoscritto un abbonamento.

Serie A Tim 2023/2024, ottava giornata: il programma completo, le probabili formazioni

8ª GIORNATA (6-7-8 OTTOBRE 2023)

Empoli Football Club-Udinese Calcio venerdì 6 ottobre ore 18:30

Unione Sportiva Lecce-Unione Sportiva Sassuolo Calcio venerdì 6 ottobre ore 20:45

Football Club Internazionale Milano Inter-Bologna Football Club 1909 sabato 7 ottobre ore 15

Football Club Juventus-Torino Football Club sabato 7 ottobre ore 18

Genoa Cricket and Football Club-Associazione Calcio Milan sabato 7 ottobre ore 20:45

Associazione Calcio Monza-Unione Sportiva Salernitana 1919 domenica 8 ottobre ore 12:30

Frosinone Calcio-Hellas Verona Football Club domenica 8 ottobre ore 15

Società Sportiva Lazio-Atalanta Bergamasca Calcio domenica 8 ottobre ore 15

Cagliari Calcio-Associazione Sportiva Roma domenica 8 ottobre ore 18

Società Sportiva Calcio Napoli-Associazione Calcio Firenze Fiorentina domenica 8 ottobre ore 20:45

CLASSIFICA SERIE A TIM 2023/2024

1. Football Club Internazionale Milano Inter 18 (Champions League)

2. Associazione Calcio Milan 18 (Champions League)

3. Società Sportiva Calcio Napoli 14 (Champions League)

4. Football Club Juventus 14 (Champions League)

5. Associazione Calcio Firenze Fiorentina 14 (Europa League)

6. Atalanta Bergamasca Calcio 13 (Conference League)

7. Unione Sportiva Lecce 12

8. Bologna Football Club 1909 10

9. Unione Sportiva Sassuolo Calcio 10

10. Frosinone Calcio 9

11. Torino Football Club 9

12. Associazione Calcio Monza 9

13. Associazione Sportiva Roma 8

14. Hellas Verona Football Club 8

15. Genoa Cricket and Football Club 8

16. Società Sportiva Lazio 7

17. Udinese Calcio 5

18. Empoli Football Club 4 (Serie B)

19. Unione Sportiva Salernitana 1919 3 (Serie B)

20. Cagliari Calcio 2 (Serie B)