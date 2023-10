Vis Pesaro contro Pineto di Serie C: Dove vedere la partita in TV e in streaming su Sky Sport oggi, lunedì 30 ottobre 2023

È una serata emozionante per tutti gli appassionati di calcio, poiché il Vis Pesaro affronterà il Pineto in una partita di Serie C. Se sei un tifoso di una delle due squadre o semplicemente un amante del calcio, ecco tutte le informazioni su dove poter assistere a questo incontro epico sia in TV che in streaming, incluso il canale Sky Sport.

La partita tra Vis Pesaro e Pineto si svolgerà oggi, lunedì 30 ottobre 2023. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 20:45.

Dove vedere la partita in TV:

Per quanto riguarda la trasmissione televisiva, potrai seguire l’incontro su Sky Sport, uno dei principali provider di servizi sportivi in ​​Italia. La partita sarà trasmessa su uno dei canali di Sky Sport, probabilmente Sky Sport Calcio o Sky Sport Serie C.

Chi possiede un abbonamento a Sky potrà godersi l’azione direttamente sul proprio televisore. Assicurati solo di controllare la guida TV per conoscere il canale esatto su cui verrà trasmessa la partita.

Dove vedere la partita in streaming:

Per coloro che preferiscono seguire la partita online, Sky mette a disposizione dei suoi abbonati anche un servizio di streaming chiamato Sky Go. Attraverso questa piattaforma, gli appassionati di calcio potranno accedere alla diretta della partita direttamente sul proprio dispositivo, come computer, smartphone o tablet.

Tutto ciò di cui hai bisogno per utilizzare Sky Go è un abbonamento attivo a Sky e le credenziali di accesso fornite al momento della registrazione. Una volta effettuato l’accesso, potrai selezionare il canale su cui viene trasmessa la partita e gustarti l’incontro come se fossi davanti al televisore.

Dove vedere Vis Pesaro-Pineto in tv e streaming gratis

C’è anche la possibilità che la partita venga trasmessa su altre piattaforme di streaming come DAZN o Rai Play, quindi vale la pena controllare se sono disponibili su queste piattaforme. Tieni presente che alcuni di questi servizi richiedono un abbonamento o l’acquisto di un pacchetto per accedere al contenuto sportivo.

Oggi, lunedì 30 ottobre 2023, il Vis Pesaro sfiderà il Pineto in una partita di Serie C. Se desideri assistere all’incontro da casa, potrai seguire tutto in diretta su Sky Sport, sia in TV che in streaming tramite Sky Go.

Siediti comodamente e preparati ad assistere a un’emozionante partita di calcio, tifando per la tua squadra del cuore o semplicemente godendoti il grande spettacolo offerto da queste due squadre di Serie C. Buona visione!