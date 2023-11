Sei un appassionato di calcio e non vuoi assolutamente perderti la partita di Coppa Italia Serie C tra Rimini e Perugia, sei nel posto giusto! Oggi, giovedì 9 novembre 2023, alle ore 17:00, queste due squadre si sfideranno sul campo per conquistare un posto nella fase successiva della competizione nazionale.

Se preferisci guardare la partita comodamente da casa, hai diverse opzioni per seguirne la diretta in TV o in streaming gratuitamente. Iniziamo con la trasmissione televisiva. La partita sarà trasmessa su alcune emittenti sportive italiane, come ad esempio Mediaset Premium o Sky Sport.

Mediaset Premium offre un’ampia copertura del calcio italiano, quindi potrebbe essere una buona scelta per seguire questa partita in TV. Controlla il tuo palinsesto locale per trovare il canale corretto che trasmetterà la partita tra Rimini e Perugia.

In alternativa, se sei un abbonato a Sky Sport, avrai probabilmente accesso alla trasmissione della partita attraverso i canali offerti dalla piattaforma. Controlla la guida TV per trovare il canale esatto che trasmetterà l’incontro.

Dove vedere Rimini-Perugia in tv e streaming gratis

Se preferisci seguire la partita in streaming gratuitamente, anche in questo caso hai diverse opzioni. Puoi provare a cercare una trasmissione live sulla piattaforma di streaming sportivo digitale DAZN. DAZN offre una vasta gamma di eventi sportivi, tra cui partite di calcio di serie C. Potresti trovare la partita tra Rimini e Perugia tra gli eventi in diretta offerti dalla piattaforma.

Oltre a DAZN, potresti controllare se qualche sito web o piattaforma di streaming gratuito offre la trasmissione in diretta della partita. Tuttavia, devi fare attenzione in quanto molte di queste fonti potrebbero non essere legali o di qualità scadente.

In conclusione, seguendo le informazioni fornite, puoi optare per la visione della partita di Coppa Italia Serie C tra Rimini e Perugia attraverso la trasmissione televisiva su Mediaset Premium o Sky Sport, oppure puoi cercare una trasmissione in streaming gratuito su DAZN o altri siti web affidabili. Buon divertimento durante la partita e che vinca il migliore!