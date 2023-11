Oggi, gli appassionati di calcio avranno l’opportunità di seguire una partita emozionante: Pescara contro Pineto, valida per la Coppa Italia Serie C. La sfida si svolgerà alle ore 18:30 e le due squadre daranno il massimo per ottenere la vittoria e avanzare nel torneo.

Se sei un tifoso accanito del calcio italiano o semplicemente desideri goderti un appuntamento sportivo avvincente, vediamo dove puoi seguire la partita in TV e in streaming, senza dover pagare un abbonamento o una tariffa extra.

Per quanto riguarda la visione televisiva, puoi sintonizzarti sul canale sportivo nazionale RAI Sport. Questo canale trasmetterà in diretta la partita di Coppa Italia Serie C tra Pescara e Pineto. Per coloro che hanno accesso al digitale terrestre, sarà sufficiente cercare il canale RAI Sport sulla propria TV per godersi il match.

Dove vedere Pescara-Pineto in tv e streaming gratis

Tuttavia, se preferisci seguire l’evento in streaming su un dispositivo digitale come smartphone, tablet o computer, ci sono diverse opzioni disponibili. Tra le piattaforme di streaming gratuito, ti consigliamo di visitare RaiPlay, il servizio di streaming gratuito ufficiale della Rai. RaiPlay offre la possibilità di seguire eventi sportivi in diretta, inclusa la Coppa Italia Serie C.

Per accedere al live streaming gratuito di RaiPlay, basta visitare il loro sito web o scaricare l’app per dispositivi mobili. Una volta effettuato l’accesso, potrai cercare l’evento Coppa Italia Serie C Pescara-Pineto e selezionare la partita desiderata. Così, potrai goderti il match in diretta, comodamente dal tuo dispositivo.

Ricorda che, per usufruire dello streaming gratuito su RaiPlay, potrebbe essere richiesta la registrazione o l’autenticazione con un account Rai. Tuttavia, questi passaggi sono solitamente rapidi e semplici da completare.

In conclusione, se desideri seguire la partita di Coppa Italia Serie C tra Pescara e Pineto, in programma oggi giovedì 9 novembre 2023 alle ore 18:30, hai due opzioni principali per la visione: seguire la trasmissione televisiva su RAI Sport o approfittare dello streaming gratuito su RaiPlay.

Non perderti questa emozionante sfida calcistica e mettiti comodo per tifare la tua squadra preferita!