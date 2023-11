Dopo una pausa dovuta alla sosta internazionale, l’UEFA Europa League è tornata con la fase a gironi e con una partita interessante in programma oggi, 9 novembre 2023, tra Qarabag e Bayer Leverkusen. Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti questa sfida emozionante, ecco dove puoi vedere la partita in TV e streaming, anche gratuitamente su Sky Sport e Dazn.

Per gli abbonati a Sky, la partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport. Puoi sintonizzarti sul canale Sky Sport Football (canale 203) per goderti l’intera partita in alta definizione. Sky Sport ha l’esclusiva dei diritti televisivi dell’Europa League in Italia e ti garantirà una copertura completa e professionale della partita.

Se invece hai un abbonamento a Dazn, avrai la possibilità di seguire la partita in streaming attraverso la piattaforma. Dazn trasmette tutte le partite dell’Europa League, compresa quella tra Qarabag e Bayer Leverkusen, offrendoti l’opportunità di guardare la partita su diversi dispositivi come smartphone, tablet, e smart TV. Con un’ottima qualità video e la possibilità di vedere l’evento anche in differita, Dazn è una valida alternativa per gli amanti dello streaming.

Dove vedere Qarabag-Bayer Leverkusen in tv e streaming gratis

Entrambe le piattaforme offrono un servizio a pagamento, ma potresti essere fortunato e trovare promozioni o periodi di prova gratuiti per goderti la partita senza dover spendere nulla. Ti consigliamo di controllare i siti ufficiali di Sky Sport e Dazn per verificare le eventuali offerte disponibili al momento.

In conclusione, se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti la partita di UEFA Europa League tra Qarabag e Bayer Leverkusen in programma oggi, 9 novembre 2023, hai diverse opzioni per vederla in TV e streaming. Sky Sport e Dazn ti offrono la possibilità di seguire l’evento in diretta, garantendoti un’esperienza di visione di alta qualità. Sintonizzati sul canale Sky Sport Football o accedi a Dazn tramite la loro app per non perderti neanche un minuto di questa emozionante partita.