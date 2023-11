Dove vedere Modena-Sampdoria in tv e streaming gratis

Dove vedere la partita di Serie B Modena-Sampdoria in tv e streaming gratis anche su Sky Sport in programma oggi 11 novembre 2023

La partita di Serie B tra Modena e Sampdoria è molto attesa dagli appassionati di calcio e sarà possibile seguirne la diretta in tv e in streaming gratuito su Sky Sport. Questo articolo vi fornirà tutte le informazioni necessarie su come non perdervi questo interessante incontro.

La partita si svolgerà oggi 11 novembre 2023 e avrà inizio alle ore 20:45 (orario italiano). Sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, il canale sportivo più seguito in Italia. Gli abbonati a Sky potranno seguire la partita in tv sui canali Sky Sport Serie B (canale 251) e Sky Sport HD (canale 252).

Per coloro che non sono abbonati a Sky, esiste comunque la possibilità di vedere la partita in streaming gratuito. Sky Sport offre infatti la possibilità di seguire le partite in streaming su Sky Go, il servizio di streaming della piattaforma. Basta collegarsi al sito web di Sky Go o scaricare l’applicazione sul proprio dispositivo mobile e accedere tramite le proprie credenziali Sky.

Inoltre, ci sono alcune piattaforme che offrono lo streaming gratuito della partita. Una di queste è RaiPlay, la piattaforma di streaming della Rai, che rende disponibili gratuitamente alcune partite di Serie B ogni settimana. È possibile accedere a RaiPlay tramite il sito web o scaricare l’applicazione sul proprio dispositivo.

Un altro servizio di streaming che potrebbe trasmettere la partita è DAZN, una piattaforma specializzata nello sport in streaming. È possibile accedere a DAZN tramite il proprio abbonamento mensile o settimanale.

Infine, non dimentichiamo i social network, che spesso trasmettono alcuni eventi sportivi in streaming gratuito. È possibile trovare la partita di Serie B Modena-Sampdoria su diversi account Instagram, Twitter o Facebook, grazie anche alle dirette che vengono effettuate dai tifosi presenti sugli spalti.

In conclusione, ci sono diverse opzioni per vedere la partita di Serie B Modena-Sampdoria in tv e in streaming gratuito. Basta essere abbonati a Sky o utilizzare piattaforme come RaiPlay o DAZN. In alternativa, si può sempre fare affidamento sui social network alla ricerca di trasmissioni in diretta. Quindi preparatevi a godervi questo emozionante incontro e che vinca il migliore!