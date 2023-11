Olanda-Irlanda, dove vederla live streaming e canale tv gratis

Oggi 18 novembre 2023 si disputerà la partita Olanda-Irlanda, valida per le Qualificazioni ai prossimi Campionati Europei di Calcio. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20,45. Segui le indicazioni per seguire e vedere la partita in TV e streaming gratis.

DOVE VEDERE OLANDA-IRLANDA IN TV E LIVE STREAMING GRATIS

PARTITA: Olanda-Irlanda

DATA INCONTRO: 18 Novembre 2023

ORARIO CALCIO D’INIZIO: ore 20,45

COMPETIZIONE: Qualificazioni ai Campionati Europei di Calcio 2024

STADIO: Johan Cruijff Arena (Amsterdam)

CANALE DIRETTA TV: Sky Sport

CRONACA IN DIRETTA: Diretta.it, Livescore.com, UEFA.com

DOVE VEDERLA IN STREAMING: Sky Go, Now Tv

Scopri come seguire in diretta live, tv e streaming le altre partite valide per le qualificazioni ai Campionati Europei di Calcio 2024

Stanno arrivando al rush finale i gironi di qualificazione ai prossimi campionati Europei di calcio che si disputeranno in Germania nell’estate del 2024. Ieri sera l’Italia ha strapazzato per 5-2 la Macedonia, conquistando la possibilità di giocare per due risultati su tre nell’ultima sfida contro l’Ucraina in programma a Leverkusen, che neanche a farlo apposta sarà uno degli stadi della rassegna iridata di giugno prossimo. Oggi in particolare l’Olanda si giocherà contro l’Irlanda una grande fetta di qualificazione, trovandosi a pari punti al secondo posto con la Grecia, che però ha già giocato.. Nell’ultima partita gli orange se la vedranno con Gibilterra per chiudere il discorso.

