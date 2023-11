Oggi 19 novembre 2023 si disputerà la partita Svezia-Estonia, valida per le Qualificazioni ai prossimi Campionati Europei di Calcio. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 18,00. Segui le indicazioni per seguire e vedere la partita in TV e streaming gratis.

DOVE VEDERE SVEZIA-ESTONIA LIVE STREAMING, CRONACA DIRETTA CANALE TV GRATIS

PARTITA: Svezia-Estonia

DATA INCONTRO: 19 Novembre 2023

ORARIO CALCIO D’INIZIO: ore 18,00

COMPETIZIONE: Qualificazioni ai Campionati Europei di Calcio 2024

STADIO: Friends Arena (Solna)

CANALE DIRETTA TV: Sky Sport

CRONACA IN DIRETTA: Diretta.it, Livescore.com, UEFA.com

DOVE VEDERLA IN STREAMING: Sky Go, Now Tv

