Oggi 24 novembre 2023 si disputerà la partita Atalanta Under 23-Mantova, valida per il campionato di Serie C. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20:45. Segui le indicazioni per seguire e vedere la partita in TV e streaming gratis.

DOVE VEDERE ATALANTA UNDER 23-MANTOVA LIVE STREAMING, CRONACA DIRETTA CANALE TV GRATIS

PARTITA: Atalanta Under 23-Mantova

DATA INCONTRO: 24 Novembre 2023

ORARIO CALCIO D’INIZIO: ore 20:45

COMPETIZIONE: Serie C

STADIO: Marassi (Genova)

CANALE DIRETTA TV: Sky

CRONACA IN DIRETTA: Diretta.it, Livescore.com

DOVE VEDERLA IN STREAMING: Sky Go, Now Tv

