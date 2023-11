Oggi 26 novembre 2023 si disputerà la partita di calcio Cagliari Calcio-Associazione Calcio Monza, valida per il campionato di Serie A. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 12,30. Segui le indicazioni per seguire e vedere la partita in TV e streaming gratis.

Dove vedere Cagliari Calcio-Associazione Calcio Monza live streaming, cronaca diretta, canale tv gratis

PARTITA: Cagliari Calcio–Associazione Calcio Monza

DATA INCONTRO: 26 Novembre 2023

ORARIO CALCIO D’INIZIO: ore 12,30

COMPETIZIONE: Serie A

CANALE DIRETTA TV: DAZN

CRONACA IN DIRETTA: Diretta.it, Livescore.com

DOVE VEDERLA IN STREAMING: DAZN, Now Tv

Dopo due vittorie casalinghe consecutive, il Cagliari di Claudio Ranieri ospita la vera sorpresa di questa Serie A: il Monza di Raffaele Palladino. Gli ospiti, in caso di vittoria, raggiungeranno il quinto posto in classifica, confermando quanto di buono fatto già nella passata stagione, quando conquistarono una salvezza sulla carta improbabile.

Nel lunch-match della tredicesima giornata, si affronteranno dunque due formazioni in forma che proveranno a dare continuità ai propri risultati. L’ultimo precedente in Sardegna risale addirittura al 2000: in quell’occasione i padroni di casa si imposero per 2-1. Era il campionato di Serie B, e le due compagini probabilmente non avrebbero mai immaginato di sfidarsi dopo 23 anni in massima divisione.