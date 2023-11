Oggi 26 novembre 2023 si disputerà la partita di calcio Frosinone Calcio-Genoa Cricket and Football Club, valida per il campionato di Serie A. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 15. Segui le indicazioni per seguire e vedere la partita in TV e streaming gratis.

Dove vedere Frosinone Calcio-Genoa Cricket and Football Club live streaming, cronaca diretta, canale tv gratis

PARTITA: Frosinone Calcio–Genoa Cricket and Football Club

DATA INCONTRO: 26 Novembre 2023

ORARIO CALCIO D’INIZIO: ore 15

COMPETIZIONE: Serie A

CANALE DIRETTA TV: DAZN

CRONACA IN DIRETTA: Diretta.it, Livescore.com

DOVE VEDERLA IN STREAMING: DAZN, Now Tv

Al Benito Stirpe il Frosinone ospita il Genoa di Alberto Gilardino in un match molto interessante. Dalla vittoria ottenuta dal Calcio Napoli del 19 agosto scorso, nessuno è più riuscito a conquistare i 3 punti in terra ciociara. Atalanta, Sassuolo, Empoli e Verona ci hanno lasciato le penne, mentre la Fiorentina è stata l’unica ad ottenere quantomeno un punto.

Cammino diametralmente opposto per i grifoni in trasferta: l’unica vittoria esterna risale infatti alla seconda giornata, quando i rossoblu espugnarono l’Olimpico battendo la Lazio per 1-0. Da quel momento, un solo punto ottenuto sul campo dell’Udinese (2-2) e quattro sconfitte.