Oggi 26 novembre 2023 si disputerà la partita di calcio Associazione Sportiva Roma-Udinese Calcio, valida per il campionato di Serie A. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 18. Segui le indicazioni per seguire e vedere la partita in TV e streaming gratis.

Dove vedere Associazione Sportiva Roma-Udinese Calcio live streaming, cronaca diretta, canale tv gratis

PARTITA: Associazione Sportiva Roma–Udinese Calcio

DATA INCONTRO: 26 Novembre 2023

ORARIO CALCIO D’INIZIO: ore 18

COMPETIZIONE: Serie A

CANALE DIRETTA TV: DAZN

CRONACA IN DIRETTA: Diretta.it, Livescore.com

DOVE VEDERLA IN STREAMING: DAZN, Now Tv

All’Olimpico di Roma, i giallorossi allenati da José Mourinho proveranno ad inanellare la settima vittoria consecutiva tra campionato e coppa tra le mura amiche. I capitolini si trovano attualmente al settimo posto in classifica con 18 punti, a sole due lunghezze dalle piazze che valgono l’accesso alle competizioni europee.

Quest’oggi troveranno di fronte i friulani, che non perdono in trasferta dal 27 settembre scorso, quando uscirono sconfitti dallo stadio Diego Armando Maradona. Da quel momento, due pareggi sui campi di Empoli e Monza, e la prestigiosa quanto inattesa vittoria a San Siro contro il Milan di Stefano Pioli (0-1).