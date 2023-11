Oggi 26 novembre 2023 si disputerà la partita di calcio Football Club Juventus-Football Club Internazionale Milano Inter, valida per il campionato di Serie A. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20,45. Segui le indicazioni per seguire e vedere la partita in TV e streaming gratis.

Dove vedere Football Club Juventus-Football Club Internazionale Milano Inter live streaming, cronaca diretta, canale tv gratis

PARTITA: Football Club Juventus–Football Club Internazionale Milano Inter

DATA INCONTRO: 26 Novembre 2023

ORARIO CALCIO D’INIZIO: ore 20,45

COMPETIZIONE: Serie A

CANALE DIRETTA TV: DAZN

CRONACA IN DIRETTA: Diretta.it, Livescore.com

DOVE VEDERLA IN STREAMING: DAZN, Now Tv

È finalmente arrivato il momento dell’attesissimo derby d’Italia. Dopo tanti anni, Juventus e Inter tornano ad affrontarsi per la prima posizione in classifica: attualmente sono i nerazzurri ad occuparla, ma gli uomini di Massimiliano Allegri distano solo due punti. I padroni di casa vengono da ben 5 vittorie consecutive in campionato, mentre sono 4 per la squadra di Simone Inzaghi. Curiosamente, per entrambe l’ultima sconfitta in Serie A è avvenuta per mano del Sassuolo: da quel momento, nessuno è più riuscito a battere le due corazzate.

Questa sera allo Juventus Stadium si giocherà dunque la partita che potrà indirizzare in un senso o nell’altro le ambizioni, ma difficilmente le due squadre abbandoneranno il sogno Scudetto al fischio finale.