UFFICIALE: La Turris rescinde il contratto di Mirco Musumeci

In un periodo complicato come quello vissuto dalla Turris nell’ultimo mese, tra critiche e risultati che non arrivano, sono arrivate le prime decisioni della società sulla propria rosa. Ad un mese dall’inizio del mercato invernale, i corallini hanno iniziato a muoversi in questo senso per dare la rosa più competitiva possibile al tecnico Bruno Caneo. La rivoluzione annunciata dal presidente Colantonio però parte dalla risoluzione del contratto di Mirco Musumeci, uno degli under che ha visto meno il campo in questa prima parte di stagione.

Il comunicato della Turris sulla risoluzione con Musumeci

Il ventenne doveva essere uno dei calciatori che potesse dare il cambio a Contessa e Burgio sulla parte sinistra del campo. Lo scuola Cosenza con un passato anche nelle giovanili della Reggina, era arrivato a Torre del Greco dopo essere passato per il Legnago e la Clodiense. L’esterno sinistro non ha mai giocato in campionato, mentre la sua unica presenza è arrivata nel primo turno di Coppa Italia Serie C nella vittoria dei corallini contro l’Audace Cerignola, giocando venticinque minuti e prendendo anche un cartellino giallo.

Il comunicato della Turris sulla risoluzione con il calciatore: “La S.S. Turris Calcio comunica la risoluzione del contratto in essere con il calciatore Mirco Musumeci. Ringraziamo Mirco per il lavoro svolto a Torre del Greco e gli auguriamo le migliori fortune per il prosieguo della carriera”.