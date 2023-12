Oggi 5 dicembre 2023 si disputerà la partita di calcio Lazio-Genoa, valida per la Coppa Italia Frecciarossa. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 21,00. Segui le indicazioni per seguire e vedere la partita in TV e streaming gratis.

Dove vedere Lazio-Genoa live streaming, cronaca diretta, canale tv gratis

PARTITA: Lazio-Genoa

DATA INCONTRO: 5 dicembre 2023

ORARIO CALCIO D’INIZIO: ore 21,00

COMPETIZIONE: Coppa Italia Frecciarossa

CANALE DIRETTA TV: Canale 5 Mediaset

CRONACA IN DIRETTA: Diretta.it, Livescore.com

DOVE VEDERLA IN STREAMING: Mediaset Play

La Coppa Italia Frecciarossa entra finalmente nel vivo: inizieranno stasera allo stadio Olimpico di Roma gli ottavi di finale della competizione, vinta lo scorso anno dall’Inter. I biancocelesti, essendo arrivati secondi in classifica alle spalle dell’SSC Napoli la stagione scorsa, affronteranno proprio i nerazzurri nella semifinale di Supercoppa Italiana prevista per fine gennaio 2024.

Questa sera gli uomini di Sarri se la vedranno con il sorprendente Genoa di Alberto Gilardino, che ha già superato due turni nel torneo: ai trentaduesimi si è sbarazzato a fatica del Modena (4-3), mentre ai sedicesimi ha superato in rimonta la Reggiana per 2-1, grazie ad un gol nei supplementari di Gudmunsson.

La vincente di questa sfida se la vedrà con chi prevarrà tra Roma e Genoa: alte possibilità dunque per vedere il tanto atteso derby della capitale nei quarti di finale.