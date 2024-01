Sven-Goran Eriksson ha rilasciato un drammatica intervista alla radio svedese P1, nella quale ha dichiarato di essere malato terminale e di avere un anno di vita. Una notizia che ha letteralmente sconvolto il mondo del calcio. Il 23 febbraio del 2023, Il 75enne ex allenatore della Lazio si era dimesso dall’incarico di direttore sportivo dell’IF Karlstad Fotboll, squadra che milita nella terza divisione del paese scandinavo, dichiarando di non poter più proseguire per problemi di salute che avrebbero richiesto delle cure.

Dramma Eriksson: “Sono malato, mi resta un solo anno di vita”

Queste le parole di Eriksson alla radio svedese: “Tutti vedono che ho una malattia che non fa bene, e tutti suppongono che sia un cancro, e lo è. Ma la devo combattere il più a lungo possibile. So che nel migliore dei casi ho circa un anno, o suppongo anche di più, e nel peggiore dei casi anche meno. Non credo che i medici che ho a disposizione possano essere del tutto sicuri, non possono stabilire una data precisa. È meglio non pensarci. Devi ingannare il tuo cervello. Potrei andare in giro a pensarci tutto il tempo e sedermi a casa ed essere infelice e pensare di essere sfortunato e così via, ma non lo farò”.