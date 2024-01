Se siete appassionati di calcio e desiderate seguire la partita di Serie A tra Roma e Verona in programma oggi, 20 gennaio 2024, siete nel posto giusto. In questo articolo vi forniremo tutte le informazioni su come vedere la partita in televisione e in streaming, anche su DAZN.

La partita tra Roma e Verona si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma e avrà inizio alle ore 20:45.

Per quanto riguarda la visione in televisione, potrete seguire la partita sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno. Questi canali sono disponibili per gli abbonati a Sky e potrete trovarli ai seguenti numeri: Sky Sport Serie A è al canale 202, mentre Sky Sport Uno è al canale 201.

Dove vedere Roma-Hellas Verona in streaming e tv gratis, cronaca, live

Se non siete abbonati a Sky, non disperate! Sarà comunque possibile seguire la partita in streaming grazie a DAZN. DAZN è una piattaforma di streaming sportivo che offre la visione delle partite di Serie A, Serie B, Champions League, Europa League e molti altri eventi sportivi. Per poter vedere la partita su DAZN, dovete essere abbonati al servizio. L’abbonamento a DAZN prevede un costo mensile, ma è possibile usufruire di un periodo di prova gratuito di 30 giorni se siete nuovi utenti.

Per vedere la partita su DAZN, basterà accedere al sito ufficiale o scaricare l’applicazione su dispositivi Android o iOS, effettuare il login con le vostre credenziali e cercare il match tra Roma e Verona nella sezione dedicata alle partite in programma.

In conclusione, se desiderate vedere la partita di Serie A tra Roma e Verona in TV, potrete farlo sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno. Se preferite seguire la partita in streaming, potrete farlo su DAZN, sia tramite il sito ufficiale che tramite l’applicazione per smartphone e tablet. Ricordatevi che per accedere a DAZN occorre essere abbonati al servizio, ma potete usufruire di un periodo di prova gratuito di 30 giorni se siete nuovi utenti. Buona visione!