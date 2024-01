Questa sera a Le Iene: “Un arbitro di Serie A denuncia gravi anomalie del sistema”

Un arbitro di Serie A ha denunciato gravi anomalie del sistema arbitrale italiano, rivelazioni che saranno rese pubbliche durante la puntata di questa sera di Le Iene. A dare l’anticipazione è lo staff della trasmissione che ha scritto in un comunicato: “In esclusiva e per la prima volta nella storia del calcio italiano, un arbitro di Serie A ha deciso di fare delle rivelazioni ai microfoni di Filippo Roma, denunciando quelle che per lui sarebbero delle gravi anomalie nel sistema arbitrale in Italia”.

Arbitro di Serie A denuncia gravi anomalie: stasera a Le Iene

Al momento non si sa ancora di che tipo di anomalie si tratti. Nulla trapela da ciò che gira intorno alla trasmissione. Quello che è certo è che attualmente ci troviamo in un periodo dove gli arbitri sono spesso al centro di polemiche, tanto da spingere il designatore Rocchi a chiedere alla stampa di attendere delle ore dal termine delle partite prima di giudicare l’operato dei fischietti. Insomma, una sorta di bavaglio soft che ha l’effetto di togliere voce soprattutto a quei tifosi che sentono di avere ricevuto un torto.

Gli arbitri nell’occhio del ciclone e lo sfogo di Rocchi

L’ultimo caso, in tema di arbitraggi discutibili, è quello riguardante Rapuano nella finale di Supercoppa tra Napoli e Inter. Gli azzurri sono stati pesantemente penalizzati da due metri di giudizio completamente opposti utilizzati nel primo e secondo tempo. Mentre nella prima frazione tollerava determinati falli, graziando specialmente i calciatori interisti, nel secondo è diventato più che severo decretando l’espulsione di Simeone per i partenopei, rimasti in 10 uomini per oltre mezz’ora. Un comportamento che ha indiscutibilmente indirizzato il match in favore della squadra di Milano.