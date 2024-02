Turris, il responso del Giudice Sportivo: Franco squalificato per una giornata

Daniele Franco squalificato per una giornata dopo il cartellino rosso in Picerno-Turris

Sospiro di sollievo in casa Turris, infatti in mattinata è stato reso noto il resoconto del Giudice Sportivo per gli anticipi di Serie C giocati nella giornata di venerdì. I corallini dopo la sconfitta contro il Picerno erano in attesa di conoscere la sanzioni di Daniele Franco dopo il rosso diretto ricevuto dal centrocampista al termine della sfida per un battibecco con l’arbitro. Il centrocampista per sua fortuna è stato graziato e nonostante il rosso diretto salterà solamente la partita di domenica pomeriggio contro il Foggia.

Franco salta il Foggia, il mediano della Turris viene graziato dal Giudice Sportivo

Si aspettava provvedimento ben più severo per il centrocampista campano dopo il battibecco con l’arbitro al termine della sfida contro il Picerno. Dove il direttore di gara non ci ha pensato due volte ad estrarre il rosso diretto al calciatore. Per Franco questa è la seconda espulsione stagionale, dopo quella ricevuta nella sfida contro il Potenza, anche in quel caso il rosso non arrivò per un fallo ma bensì uno scontro verbale con un avversario.

Questo è il comunicato reso noto dal Giudice Sportivo sulla squalifica di una giornata imposta al mediano corallino. Salterà dunque Turris-Foggia (in programma domenica alle 18:30): “FRANCO DANIELE (TURRIS) per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale. In quanto pronunciava frasi irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S. Valutate le modalità complessive della condotta”.

Per il Foggia però non mancano le alternative a Lorenzo Menichini

Con gli arrivi di Siega e Casarini la Turris però può stare tranquilla in vista della sfida contro il Foggia. Infatti a seconda del modulo che sceglierà Menichini, a centrocampo la Turris è coperta. Pugliese ora come ora sembra sicuro del posto e affianco a lui si giocano due maglie o una a seconda del modulo Casarini, Scaccabarozzi e Siega. Dubbi di formazione che saranno sciolti solo nei prossimi giorni. Menichini dunque studia la mossa migliore.