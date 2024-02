Dove vedere Aston Villa-Chelsea in streaming e tv gratis, cronaca, live

La FA Cup è una delle competizioni di calcio più prestigiose in Inghilterra, e oggi, 7 febbraio 2024, si disputerà una sfida molto interessante tra l’Aston Villa e il Chelsea. Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti questo eccitante incontro, ecco dove potrai guardarlo gratuitamente in TV e streaming, incluso il servizio di streaming sportivo DAZN.

Per quanto riguarda la trasmissione televisiva in Italia, la partita sarà trasmessa su Rai 1. Quindi, se hai la televisione, assicurati di sintonizzarti su questo canale per goderti l’incontro tra Aston Villa e Chelsea. Ricorda che ci potrebbe essere qualche variazione dell’orario di trasmissione, quindi è consigliabile consultare le guide televisive per verificarlo.

Se preferisci guardare la partita in streaming, puoi accedere al servizio gratuito di RaiPlay sul tuo dispositivo preferito, come smartphone, tablet o computer. Basta aprire l’app o visitare il sito web di RaiPlay, cercare il canale Rai 1 e avviare la diretta streaming per goderti l’intera sfida senza problemi.

Inoltre, se sei abbonato a DAZN, avrai la possibilità di guardare la partita anche sul servizio di streaming sportivo. DAZN detiene i diritti di trasmissione di molte competizioni di calcio, inclusa la FA Cup, quindi potrai seguire Aston Villa vs Chelsea con la comodità dello streaming. Basta accedere all’app di DAZN o visitare il loro sito web, cercare l’evento e avviare la diretta streaming.

Ricorda che DAZN è un servizio a pagamento, quindi dovrai avere un abbonamento attivo per accedere al contenuto. Tuttavia, se non hai ancora sottoscritto un abbonamento a DAZN, potresti usufruire del loro periodo di prova gratuito per guardare la partita senza costi aggiuntivi.

In conclusione, se sei interessato a vedere la partita di FA Cup tra l’Aston Villa e il Chelsea che si gioca oggi, 7 febbraio 2024, avrai diverse opzioni per farlo. Potrai guardare la partita gratuitamente in TV su Rai 1 o tramite lo streaming su RaiPlay, oppure collegarti a DAZN se sei abbonato al servizio di streaming sportivo. Quindi, prepara le tue bevande preferite e goditi l’emozione del calcio dal vivo nella comodità della tua casa.