La Coppa Italia Femminile sta riscuotendo sempre più successo e stasera non possiamo perdere la partita tra la Juventus e la Sampdoria, in programma alle ore 20:45. Questo incontro promette di essere un vero e proprio spettacolo di calcio femminile, con entrambe le squadre determinate a conquistare la vittoria.

Se vuoi seguire questa importante sfida da casa tua, hai diverse opzioni a disposizione per vedere la partita gratuitamente in TV o in streaming, anche su DAZN.

Innanzitutto, puoi sintonizzarti su Rai Sport, che ha acquisito i diritti di trasmissione della Coppa Italia Femminile. Rai Sport è disponibile sui canali digitali terrestri e via satellite, quindi controlla il numero del canale per assicurarti di non perderti nemmeno un minuto dell’incontro.

Se preferisci seguire la partita in streaming, puoi farlo tramite il sito web o l’app di RaiPlay. Registrati gratuitamente sul sito, cerca il canale Rai Sport e puoi accedere alla diretta streaming della partita ovunque tu sia, dal tuo computer, smartphone o tablet.

Dove vedere Juventus-Sampdoria femminile in streaming e tv gratis, cronaca, live

In alternativa, puoi guardare la partita gratuitamente su DAZN, piattaforma che ha acquisito i diritti di trasmissione di molti eventi sportivi, incluso il calcio femminile. Se non sei ancora abbonato, puoi approfittare del periodo di prova gratuito offerto da DAZN, che ti permette di vedere la partita senza pagare alcun costo aggiuntivo.

Se decidi di guardare il match su DAZN, basta scaricare l’app sul tuo dispositivo o accedere al sito web, effettuare la registrazione e goderti l’incontro in diretta streaming.

Insomma, hai diverse opzioni per seguire la partita di Coppa Italia Femminile tra Juventus e Sampdoria gratuitamente, sia in TV che in streaming. Che tu preferisca la comodità del tuo divano o la praticità del tuo dispositivo mobile, non avrai difficoltà a trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze. Quindi, non perderti questo emozionante scontro tra due squadre di calcio femminile e goditi lo spettacolo!