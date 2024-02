Dove vedere la partita di Copa del Rey Atletico Madrid-Atletico Bilbao in programma oggi 7 febbraio 2024 gratis in TV e streaming anche su DAZN

La partita di Copa del Rey tra Atletico Madrid e Atletico Bilbao sarà sicuramente uno dei momenti clou dell’attuale stagione calcistica. Le due squadre si sfideranno senza pietà per conquistare quel prestigioso trofeo, che ogni club desidera ardentemente sollevare.

Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti nemmeno un minuto di questo emozionante confronto, ecco dove puoi vederlo gratuitamente in TV e in streaming, grazie anche a DAZN.

In Italia, la partita sarà trasmessa in diretta e in chiaro dalla Rai, sul canale Rai 1. In questo modo, tutti gli spettatori avranno la possibilità di godersi lo spettacolo senza sottoscrivere abbonamenti o contratti.

Per quanto riguarda lo streaming, è possibile utilizzare il servizio gratuito della Rai, RaiPlay. Basta collegarsi al sito ufficiale o scaricare l’applicazione su smartphone o tablet per poter accedere alla diretta streaming in modo semplice e immediato.

Dove vedere Atletico Madrid-Atletico Bilbao in streaming e tv gratis, cronaca, live

Inoltre, per i possessori di un abbonamento a DAZN, la partita sarà disponibile anche su questa piattaforma di streaming. DAZN è diventato ormai uno dei punti di riferimento per gli amanti dello sport, offrendo una vasta gamma di eventi sportivi, inclusi quelli di calcio. È possibile sottoscrivere un abbonamento mensile o annuale per avere accesso a tutti i contenuti disponibili sulla piattaforma.

Se non sei ancora un abbonato a DAZN, puoi iniziare con una prova gratuita di 30 giorni, durante la quale avrai la possibilità di guardare la partita senza pagare alcun costo aggiuntivo. Una volta conclusa la prova gratuita, sarà necessario sottoscrivere un abbonamento per continuare ad accedere ai contenuti.

In conclusione, se desideri guardare la partita di Copa del Rey tra Atletico Madrid e Atletico Bilbao in programma oggi 7 febbraio 2024, avrai diverse opzioni. Potrai sintonizzarti sul canale Rai 1 in TV o utilizzare lo streaming gratuito di RaiPlay. In alternativa, potrai accedere alla partita attraverso la piattaforma di streaming DAZN, con la possibilità di usufruire di una prova gratuita di 30 giorni. Quindi, non hai scuse per non goderti questo emozionante incontro calcistico.