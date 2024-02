La Coppa d’Africa continua ad appassionare gli amanti del calcio di tutto il mondo, e uno degli incontri più attesi di oggi è quello tra Costa d’Avorio e RD Congo. Entrambe le squadre sono note per la loro competitività e talento, quindi sicuramente la partita sarà ricca di emozioni.

Molti sono interessati a sapere dove poter vedere questo match in diretta, sia gratuitamente in TV che attraverso il servizio di streaming. Ecco alcune opzioni che ti permetteranno di non perderti nemmeno un minuto di questa importante sfida.

Per quanto riguarda la trasmissione televisiva, la rete italiana Sportitalia ha ottenuto i diritti di trasmissione per la Coppa d’Africa. Pertanto, sarà possibile seguire la partita tra Costa d’Avorio e RD Congo in diretta gratuita su Sportitalia. Basta sintonizzarsi sul canale corrispondente e godersi tutta l’azione dal comfort di casa propria.

Dove vedere Costa d’Avorio-DR Congo in streaming e tv gratis, cronaca, live

Per coloro che preferiscono seguire gli eventi sportivi in streaming, Sportitalia offre anche un servizio online chiamato Sportitalia Live. Attraverso questa piattaforma, gli appassionati di calcio avranno la possibilità di vedere la partita in tempo reale sul proprio computer, smartphone o tablet. Basta accedere al sito web ufficiale di Sportitalia e cercare l’opzione di streaming dedicata alla Coppa d’Africa. È possibile che sia richiesto un abbonamento o una registrazione gratuita per accedere a questa funzione, quindi è consigliabile controllare le informazioni sul sito prima dell’inizio del match.

Inoltre, un’altra opzione per lo streaming live è l’applicazione Sportitalia Live, disponibile su dispositivi mobili. L’applicazione offre la possibilità di seguire la partita ovunque ti trovi, grazie alla connessione internet. Basta scaricare l’app sul proprio dispositivo, registrarsi (se necessario) e cercare la sezione dedicata alla Coppa d’Africa per trovare il live streaming della partita.

In conclusione, sia la trasmissione televisiva gratuita su Sportitalia che lo streaming live su Sportitalia Live e l’applicazione Sportitalia Live offrono molte possibilità per assistere alla partita di Coppa d’Africa tra Costa d’Avorio e RD Congo. Scegli l’opzione che più ti aggrada e preparati per una partita emozionante. Non dimenticare di riservare del tempo per goderti la competizione e tifare per la tua squadra preferita mentre lottano per la vittoria nella Coppa d’Africa 2024.