Turris, il Foggia allunga a +4 ma i corallini guardano il distacco dalla penultima

Non la migliore notizia in casa Turris. Dopo il pareggio 0-0 nello scontro diretto contro la Virtus Francavilla, i corallini vedono la zona salvezza allontanarsi di due punti, complice la vittoria di ieri sera del Foggia per 3-2 nel derby pugliese contro il Monopoli. Per i corallini dunque lo scontro di lunedì contro il Potenza vale ancora di più e non sono ammessi altri risultati, se non la vittoria per continuare a sperare nella salvezza diretta senza passare per i play-out o la regola dei 9 punti. Ricordando che in questo momento la Turris potrebbe fare la corsa sulla penultima, un gap superiore a 8 punti significherebbe salvezza senza lo spareggio e in questo momento le distanze dal Brindisi sono proprio a otto.

Il Foggia vince e allunga ma la Turris ha gli occhi anche sui punti dalla penultima

Nel derby pugliese il Foggia ritrova la vittoria (la prima del 2024) contro il Monopoli al termine di un match pieno di sorprese chiuso con il risultato di 3-2. Nonostante la ripresa giocata in dieci uomini dai satanelli, i rossoneri sono riusciti a portarsi a casa la sfida dopo lo svantaggio iniziale. La classifica dunque continua ad allungarsi nei piani bassi. Con la Turris che vede la zona tranquilla distante quattro punti. Per fortuna dei corallini, le squadre sotto continuano a rallentare, il Monopoli con la sconfitta di ieri è fermo a 23 punti, la Virtus Francavilla a 22 poi c’è il Brindisi a 17 (che mercoledì ha pareggiato 0-0 sul campo della capolista Juve Stabia) e fanalino di coda il Monterosi a 16 che ieri sera ha perso contro la Casertana per 4-3 al termine di una sfida pirotecnica, con i laziali che si sono fatti clamorosamente rimontare e battere in pieno recupero. Questa è la classifica aggiornata:

-15º FOGGIA 29 (salvezza diretta)

-16º TURRIS 25 (play-out contro il Brindisi)

-17º MONOPOLI 23 (play-out contro la Virtus Francavilla)

-18º VIRTUS FRANCAVILLA 22 (play-out contro il Monopoli)

-19º BRINDISI 17 (play-out contro la Turris)

-20º MONTEROSI 16 (retrocessione in Serie D)