Oggi 20 febbraio 2024 si giocherà la partita tra PSV e Borussia Dortmund, valida per l’andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League. Per tutti gli appassionati di calcio che non vogliono perdersi questo match, ci sono diverse opzioni per poterlo vedere in streaming gratuitamente.

Per coloro che sono abbonati a Sky Sport, sarà possibile seguire la partita in diretta su Sky Go, la piattaforma digitale di Sky che permette di guardare tutti i programmi del canale da qualsiasi dispositivo. In alternativa, per chi non è abbonato a Sky Sport, c’è la possibilità di usufruire di Now TV, il servizio di streaming di Sky che offre la visione di tutti i contenuti Sky senza abbonamento.

Dove vedere PSV-Dortmund in streaming e tv gratis, cronaca, live

Un’altra opzione per vedere la partita in streaming è tramite Amazon Prime. L’azienda di Jeff Bezos ha acquisito i diritti per trasmettere alcuni match della Champions League e quindi sarà possibile seguire PSV-Dortmund gratuitamente per gli abbonati a Prime Video.

Infine, Mediaset offre la possibilità di vedere la partita in chiaro su Italia 1 per tutti gli abbonati al servizio Mediaset Play. Grazie a questa piattaforma digitale sarà possibile seguire la partita comodamente da smartphone, tablet o computer.

In conclusione, ci sono diverse opzioni per seguire la partita tra PSV e Borussia Dortmund in streaming gratuito, grazie alle piattaforme di Sky Sport, Amazon Prime e Mediaset. Non perdete l’occasione di vedere un emozionante match di UEFA Champions League e godetevi lo spettacolo del calcio europeo.